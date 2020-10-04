金曲獎結果出爐！男吐槽「一堆雜魚」　眾傻眼嗆爆：可悲

第31屆金曲獎頒獎典禮在昨（3）日於台北流行音樂中心登場，所有獎項也在今（4）日凌晨全數頒出，不過，也有一名男網友表示，金曲獎已經頒獎完了，想說來看一下今年有誰得獎，還有誰是遺珠，結果一看榜單直接傻眼，更嗆是「一堆雜魚」，貼文一出，也被其他網友嗆「可悲」。

該名男網友在PTT以「金曲獎一堆雜魚在得獎？」為題，一開頭就先附上自己有在聽華語流行樂的證明，表示自己是KKBOX會員，也因為金曲獎頒獎結束了，他想說來看一下今年有誰得獎，有誰是遺珠，結果他一看榜單直接傻眼，「最佳新人那個誰，這輩子第一次看過的名字」。

▲有網友在PTT以「金曲獎一堆雜魚在得獎？」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，也被網友們嗆爆，「雜魚? 你行你上」、「阿爆的專輯去聽一遍就會懂」、「阿爆還蠻紅的吧」、「笑死，什麼丟臉發文」、「阿爆是排灣族，其實一開始包裝成非洲風一路走到今天，很強」、「自己沒聽過說別人雜魚？」、「沒聽過就去聽啊，金曲得獎就是告訴你是值得聽的，自己不願意去接觸就要嘴」、「不認識就雜魚，可悲」。

事實上，阿爆出身台東縣金峰鄉正興嘉蘭部落，是台灣原住民排灣族。2003年以團體阿爆&Brandy出道，並獲得金曲獎最佳重唱組合。2012年起於原住民族電視台拾主持棒。直至2014年發行古謠專輯《東排三聲代》，2016年發行全排灣語專輯《vavayan·女人》，並於隔年獲得金曲獎最佳原住民語專輯獎。而今年第31屆金曲獎最佳國語男歌手獎由吳青峰奪得、最佳國語女歌手獎由魏如萱奪得、最佳新人獎由持修奪得，年度專輯獎則由阿爆拿下。（編輯：郭佩蓉）