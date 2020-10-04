女孩愛高富帥怎判斷？委婉說法曝光　網震驚：男生小心了

這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「女生標準高的委婉說法」的文章表示，「大家都知道，所謂男人三寶高富帥，只要三點有兩點的男人，在婚戀市場上就很吃香，女生當然也喜歡這樣的男人，只是總不好說『我希望對象高富帥』，於是乎各種修辭法就出現了」，原PO更接著開始分析「高、富、帥」三種的微婉說法。
原PO表示，要求「高」的女生會表態，「我希望能夠小鳥依人」、「希望我穿高跟鞋在你身邊不會讓你有壓力」、「我希望你高大強壯可以保護我，讓我有安全感」；而要求「富」的女孩子會表明「我希望你有穩定的經濟收入，能夠負擔婚後的開銷」、「我希望每年能夠出國玩兩次」、「我希望你的工作有未來、有發展性」、「希望你認真有上進心」、「重視生活品質（其實就是物質的意思）」；而要求「帥」的女孩子會表明「看得順眼合眼緣就好」、「希望你會基本打扮，乾淨體面」，原PO最後也直言「有感而發做個整理，如果是新手的，我是建議你多看幾遍，碰到這些關鍵字自己要明白，惦惦自己斤兩」，此篇文章一出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「男生真的要小心了」，「你是不是觀察學家，這一些關鍵字超常出現的」、「遇過女生說『我喜歡優秀的男生』，綜合她稱讚過優秀的男生類型，結果只有富二代跟醫生」、「中肯給推」、「我認為要求對象有身高經濟能力有外貌沒什麼不對，但是相對的也要看看自己配不配的上，155要求180、月入三萬要求年收百萬、不打扮不控制體重、28看起來像58，女權主義不就是講男女平等嗎？但是通常女性就只想依附在比自己強很多的男性身邊，女的找到高富帥叫嫁給金龜婿，男的娶到白富美叫吃軟飯」、「這年頭人際關係好聽懂潛規則還是比較吃香的」、「感謝整理，學會下次會用這些婉轉的詞彙當擇偶條件」。（編輯：王柏文）