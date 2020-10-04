梁靜茹6度擦身金曲獎！鄉民曝「2點」神分析：心疼卻合理
梁靜茹6度擦身金曲獎！鄉民曝「2點」神分析：心疼卻合理
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-04 18:34:19
第31屆金曲獎所有獎項今（4日）凌晨全數頒出，魏如萱奪下最佳國語女歌手獎，讓叩關第六次的梁靜茹再度陪榜。對此，就有網友好奇提問「梁靜茹巔峰時期是被誰擋住的？」貼文一出也引起網友的熱烈討論。
有網友在《PTT》提問「梁靜茹巔峰時期是被誰擋住」，而原PO也用回文的方式表示，梁靜茹雖然曾靠著《美麗人生》、《燕尾蝶》、《絲路》、《崇拜》、《今天情人節》和《我好嗎》六度入圍，但卻總是擦身而過。原PO也指出，2004年首度入圍時，梁靜茹輸給了王菲，而後又依序敗給孫燕姿、蔡健雅、陳珊妮和魏如萱，但不管怎樣，他還是會繼續支持下去，「那阻擋梁靜茹成為金曲歌后的關鍵究竟是什麼呢？」
許多網友也猜測可能是「不會創作」、「運氣差」2原因，「心疼梁靜茹，但看到得獎者又覺得很合理」、「真的是運氣太差吧」、「感覺問題出在別人會創作自己的歌」、「以前的對手是真的太強了」、「好像都輸的不冤，運氣太差」、「不會創作就是吃虧」、「不會自己寫歌寫詞，感覺是個問題」、「崇拜很讚，但對手都很厲害」、「巔峰遇上Tanya」。
梁靜茹也在IG貼出未能發表的得獎感言小抄，無奈吐「始終無法圓我一個夢」，並透露預計拿獎後致謝詞的開場白要說，「好開心終於終於終於可以站在台上，二十年來，我的圈內好朋友都拿過這一座金曲獎了就剩下我，終於我以為我可以這樣把開場白延續說到這小抄」。（編輯：許智超）