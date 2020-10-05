深夜衝女友家住！他一躺床全身不舒服　真相曝全場看傻了

隨後他也貼出照片，只見畫面中，女友的床單上佈滿了詭異的黑色點點，這也讓原PO無奈直呼「難怪皮膚一直有被菜瓜布刷的感覺，看來以後都不用去角質了」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，但許多人反而戳破小黑點真面目，直言「用很久的棉被都會這樣，之前在表哥家還有朋友家都看過，定期洗沒你說的那麼髒吧！頂多觸感不好，我如果看到我男友po文這樣嫌棄，一定對他超級失望」、「那個叫做毛球」、「哪裡來的大少爺沒看過起毛球」、「是起毛球，仔細看圖片是凸起來的，起毛球不代表髒，是質料的問題，質料問題+洗+舊=毛球」。
甚至還有人感嘆直言，「可以直接問你女友喜歡什麼的床套組，帶他去換新的，別在這裡抱怨了」、「與其發文抱怨自己買一套不是更快？何況她是你女友」、「你女友這樣就被嫌棄蠻可憐的，教你一招，明天去買個有質感的床包組，趁她不在房間的時候換一換」、「當下不舒服其實可以立即跟她反應，但是你卻po來給大家公審，真的可怕⋯」。
不過亦有網友提出不同看法，「老實說要不是留言，我還真沒看過床單起毛球，確實觀感不佳，但你有沒有先跟女友溝通呀？她要是知道你po上來會傷心吧」、「床單本來就要定期更換.....是生活習慣的問題吧」。（編輯：陳雅雲）