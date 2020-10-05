台灣入秋後疫情恐爆發？急診醫呼籲：堅守境內第二道防線

謝宗學認為，「追求國內絕對零盛行率基本上不太可能，在安全、有效疫苗出現前，境內第二道防線就是全民戴上口罩，若沒有確實執行，很難避免時序入冬後的疫情爆發」。
謝宗學提醒，因此，當天氣開始明顯轉涼時就該特別注意，除了按時接種季節流感疫苗，防止流感死灰復燃；更要戴緊口罩阻絕新冠肺炎捲土重來，「防疫的路還很漫長，但我們一定要撐到疫情結束，疫情是百年難得一遇的災難，對台灣來說卻也是百年難得的轉機，只要戴上口罩這個簡單的動作就可以健生強國，還有什麼理由不做？」
日前台大兒童醫院院長黃立民示警，秋冬疫情一定會爆發，且如果發生院內感染，一次可能就是10幾個病例。對此，指揮中心發言人莊人祥則回應，秋冬新冠疫情的確有可能捲土重來，院內感染是「最壞預測」，但如果戴好口罩，並遵守社交距離，就算有一隻病毒不小心進到社區或醫院，還是可以杜絕傳播。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。