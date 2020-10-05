2浪貓自主來到女子家　沒多久竟誕下新生奶貓

兩個月前女子吉安娜（Gianna Llewellyn）才和室友一起搬進美國紐約的新住處，想不到沒多久時間竟遇到兩隻浪貓，橘貓米索（Miso）和黑貓蘇奇（Suki） 來訪。

一開始牠們只是在後院四處閒逛，不過一看到吉安娜便好奇向前，吉安娜從此會給牠們一些吃的，便交上了好朋友。從一開始兩貓只是來討吃，到後來會主動要求摸摸、抓抓，轉眼之間牠們似乎已經認定這是家了。

▲吉安娜常可以看到兩貓在面前曬恩愛，感情非常好。（圖／Gianna Llewellyn）

日前吉安娜和室友發覺蘇奇似乎在找窩渡夜，他們開始懷疑蘇奇懷孕了，便決定找上獸醫。吉安娜說：「我們抓了牠們，而且一點也不困難，牠們還全身放鬆讓我們抱走，好像早已認定是我們的貓了。」獸醫果然應證了他們的猜測，蘇奇懷孕了，而爸爸應該就是米索！吉安娜知道的當下就決定要收編兩貓，當天牠們住進家裡，終結了流浪生涯。



▲蘇奇順利產下7隻奶貓。（圖／Gianna Llewellyn） ▲心急的米索常會去關心奶貓和蘇奇的狀況。（圖／Gianna Llewellyn） ▲奶貓漸漸長大，以後將開放領養。（圖／Gianna Llewellyn）

貼心的米索每天都會關心蘇奇的狀況，讓蘇奇的心情放鬆不少，並且順利產下7奶貓。未來也將配合當地的救援計畫，讓小貓獲得足夠的醫療照顧並結紮、送養。米索也在被收編後結紮，但仍對蘇奇和奶貓非常關切，吉安娜說：「米索想到就會去看看奶貓，好奇地聞聞牠們，這是愛說話的牠難得的安靜片刻。」蘇奇偶爾還是會和米索玩耍，但大部分時間牠都盡心盡力照顧奶貓所需，很累卻又甘之如飴。

說起兩貓的互動，吉安娜感受到滿滿的愛：「米索表現地像位王子一樣，當蘇奇需要關注時，牠便會適時現身。米索不喜歡一個人，因此決定成為『橘色影子』，時時刻刻陪在蘇奇身邊。」如今奶貓都已經開眼，並且在蘇奇的努力之下一天天長大長壯，長成活潑好奇的小貓，以後也將開放領養，希望牠們都能找到好人家。（編輯：李家慧）