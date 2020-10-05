男友偷吃！家人卻裝傻　女曝「超扯真相」臉綠：一定有鬼

情侶間的感情問題千百種，在一起時也總會遇上一些困難，對此，也有一名女網友表示，男友在外偷吃，但他的家人不僅知情，還裝傻，幫他一起隱瞞，讓女網友非常不解，她也從男友手機找到真相，貼文一出，引起網友熱議。

該名女網友在《Dcard》上發文，表示自從上大學以後，和男友就變成遠距離，最近趁著中秋連假回去見男友，每次男友都會玩電腦，而這次也不例外。不過，當原PO坐在電腦桌前打開螢幕時，映入眼簾的卻是男友和「另一個女孩」的對話框，她問「這是誰」，男友則是急著將對話關掉，並說「打遊戲認識的網友，沒什麼」。

▲女網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

在連假這幾天，男友家人也裝作什麼事都沒有，一樣很疼原PO，男友也依然貼心，「說真的我一點也不難過，只是納悶竟然你都帶她回家，還見家人了，幹嘛不跟我分手」，原PO看完所有對話也裝作若無其事，想著男友既然不提，那就「好好陪你玩」，也表示如果男友真的和對方在一起，也只想跟對方說「妳也只是撿我用過的而已」。



▲男友偷吃的對象，甚至還躺過原本屬於原PO的位置。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ） 縱使原PO男友把最好的一面表現給那個女生看，但原PO也是包容了男友兩年的脾氣，也冷靜地在文末說「妹妹啊，不要因為自己的男友爛，就去偷別人家的，被妳偷到的，其實也是爛男人啦」。

貼文一出，引起網友熱議，「好噁心的男人，好噁心的家人，慶幸你有發現，不然如果真的結婚了會被毒害」、「佩服」、「原po不要浪費時間跟這個劈腿的男人耗了啦，不值得啦」、「我的話會去跟他家人攤牌在離開耶，他們一定會吱吱嗚嗚臉色難看」、「分一分吧！」、「搶得走的、搶得來的，都不是好東西。早點丟掉比較好。」、「異常的佩服妳，如果是我早就攤牌，沒辦法跟他繼續相處下去……」。（編輯：郭佩蓉）