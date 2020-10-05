想聽女兒聲音！阿伯不肯換手機　「藏洋蔥」真相逼哭眾人

聽完建議的阿伯當下立刻抱怨原PO服務不好，直到當天快下班時，原PO這才發現阿伯竟然還坐在樓梯上並未離去，這才好奇詢問阿伯不換新手機的原因，沒想到阿伯一反先前暴躁的態度，苦苦哀求原PO能幫他修手機，更強調「花費不是問題」，心軟又好奇的原PO當下也決定幫忙，經過1個多小時的修復才完工，並請阿伯測試手機。
此時，阿伯點開一段錄音檔，手機傳出一段女聲祝福「父親節快樂」，還關心叮嚀著幾段注意事項，阿伯聽完也忍不住眼眶泛紅，向原PO透露這是之前因病過世的女兒，而這段錄音，是他唯一還能聽到女兒聲音的方式。了解前因後果的原PO瞬間決定將音檔錄進一張新的記憶卡裡，因為就算當時阿伯的那台手機修好了，也撐不了太久，原PO最後也告訴阿伯，只要用能放記憶卡的手機，就能再聽見女兒的聲音，阿伯得知後也不禁熱淚盈眶「他差點跪下來和我磕頭了」。
文末原PO就表示，之所以想起這段往事，是因為最近得知阿伯過世了，讓他想到曾有一個思念女兒的父親，同時表示中秋月圓人團圓，父女現在應該在天上團聚了。而這篇貼文也在連假期間讓不少網友飆淚「謝謝您當時的選擇，這後勁太強了」、「這洋蔥也太大一顆」、「你真的做了一件非常好非常美的事，謝謝你的舉措」、「半夜看到這篇文，覺得感人」。（編輯：楊智傑）