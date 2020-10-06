房市／台南市區人口逐年減少 僅這區還有成長
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-06 08:30:00
台南市民政局統計，近年全市總人口逐年遞減，除受到南科帶動的區域如善化、安南、永康等地人口正成長，市中心蛋白區如東區、北區、南區都呈負成長，唯有中西區每年人口仍略增。在地房仲分析，中西區位處市中心，擁有各項便利機能，又是知名的「文化古蹟區」，吸引民宿經營者、退休人士、南科工作族群等三大類買方持續移入。
據官方資料，中西區今年8月份總人口7萬8314人，5年來均以每年百人上下的人數呈微幅增加。進一步觀察戶政事務所資料，中西區2018年初曾調整里鄰劃分，調整後迄今人口增加幅度最大的里，分別是相鄰的城隍里8.1%、永華里7.6%。事實上，中西區房價在台南市算數一數二高。根據信義房屋企研室統計實價登錄資料，2019年中西區透天平均總價1758萬是全市各區最高，住宅單價16萬則僅略低於東區、北區16.3萬。
雖然房價相對高，且全市總人口負成長，中西區之所以仍能逆勢成長，信義房屋台南民生店店長韓秀蘭分析，中西區是知名的文化古蹟區，又位於市中心，一直以來就是觀光客最多、最常居住的區域，也因此吸引不少本地或外地人在此購買老宅經營民宿，其中就有些業者就近住在中西區，成為人口增加的原因之一。
其次，同樣是因中西區的文化氛圍與成熟機能，此區也能吸引退休人士居住。韓秀蘭表示，城隍里、永華里這兩個里的範圍就包括孔廟、台南美術館一館等知名觀光景點，雖然里內新建案都不算多，但退休人士仍會考慮當地的中古屋。至於第三種買方，則是南科工作族群。韓秀蘭表示，雖中西區距離南科較遠，但有部分科技新貴喜愛此區居住氛圍，並考量學區、市中心生活機能，仍選擇買在中西區。