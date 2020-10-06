房市／官方數據揭露 北投車位竟是房屋單價4.5倍
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-06 18:00:00
官方統計，台北市坡道平面車位平均每個238萬，約是每坪房價3.76倍，機械車位平均每個153萬，約是每坪房價2.42倍；不過，北投由於住宅均價在各區中較低，車位價格卻與平均值差不多，坡平車位價高達房屋單價4.5倍！
根據台北市地政局公布去年的《不動產年報》，各行政區之中，北投住宅均價49.3萬，坡平車位平均223萬，車位是房價4.52倍，機械車位平均142萬，則是房價的2.88倍，均是全市最高。反觀大安區雖然住宅均價、兩種車位均價都是全市最高，但其坡平車位平均每個317萬，是每坪住宅均價89.4萬的3.55倍，比值卻是全市最低，機械車位每個188萬，也僅是住宅均價的2.1倍。 信義房屋奇岩重劃店店長許維哲說明，北投幅員遼闊，區內有房價7字頭左右的奇岩重劃區、近捷運嶄新大樓，但也有不少山區地段，且老公寓也頗多，因而整體住宅均價僅49.3萬，與文山區同為全市2個均價在5字頭以下的行政區。
許維哲說，由於老公寓、山區的中古大樓多半沒有車位，有車位的產品多在重劃區或是屋齡較新的社區，價格通常不會太低，以重劃區為例，每個坡平車位都需約250萬元左右，才會使車位價格與住宅單價的比值居全市之冠。相對來說，大安區、信義區的住宅單價高，車位也相對貴，比值就沒有像北投這麼高。
雖坡平車位價格高達住宅單價4.5倍，機械車位也達2.88倍，但許維哲以奇岩重劃區為例，當地目前雖有不少露天停車場，但預估未來有可能續新建為社區大樓，因此買方普遍仍會喜歡購買專屬的車位，避免日後沒位置可停。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨也根據該份資料分析指出，根據車位與房屋單價的比值，購屋族也可推算自己買的車位價會不會太貴，例如若是房價5倍、6倍以上，就需三思；也可進一步思考，當地購買坡平或機械車位，哪一個較划算。