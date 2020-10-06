房市／台中肉品市場擬轉型 精武站周邊停滯房市動起來
房市／台中肉品市場擬轉型 精武站周邊停滯房市動起來
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-06 18:30:00
官方統計精武火車站周邊今年第二季實價登錄資料，住宅大樓均價18.1萬創新高。專家分析，當地鄰近台中肉品市場，購屋抗性仍存在，不過，中市府有意將市場拆除轉型，加上鐵路地下化後，市區交通打通、環境變好，精武站周邊房價同步被帶動。
台中市中山地政事務所統計，精武站周邊電梯大樓均價18.1萬，創該份統計自2015年第一季以來新高，也是首次突破18萬、逼近2字頭。該站周邊公寓平均單價則為11.3萬、華廈14.1萬，透天平均總價1215萬，與過去每一季相對持平。信義房屋國圖館店專員謝凱勛分析，精武站鄰近台中肉品市場，因有肉品的味道，長期以來被視為購屋抗性，不過，日前有消息傳出，台中市府打算與屠宰業者合約到期後，將市場轉型為觀光美食商場，不再進行屠宰與拍賣。雖該方案看似尚未有具體進展，但已是當地近期最大的建設議題。
雖然抗性尚未消除，近期房價仍有明顯漲幅，謝凱勛說明，最主要原因是台中鐵路高架化後，原本受鐵路阻隔的社區被縫合，中市府也在軌道下方進行綠化、打造「綠空廊道」，改善環境與市容，因此沿線站點周邊都有明顯漲幅，精武站當然也不例外。此外，精武站無論與相鄰的北區相較，或是與下一站台中火車站相比，房價都相對親民，許多買方考量房價、周邊建設議題，選擇買進精武站一帶，需求提高之下，讓價格跟著走揚。