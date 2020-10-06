你有豪宅命？一伸手「答案全看光」　命理師再揭發財祕法

一、掌中有豪宅紋
豪宅紋在無名指的下方，在感情線的上方，有一個星紋，或跟感情線連成一個三角形，這就是俗稱的「金房子」手紋。手掌中有金房子手紋，財運非常旺，賺錢的門路也很多，常常能得到第一手的投資理財資訊，自己也能有效利用這些資訊，達到財源廣進，開名車、住豪宅自然是唾手可得的事。
二、木星丘凸起
木星丘位在食指的下方，代表著人的企圖心與上進心，亦是俗稱的財帛宮位。能看出一個人一生的財富多寡。如果是飽滿、突出，表示你的財運非常旺，也帶有經商的頭腦，會主動去尋找能讓自己賺錢的各種機會，因此獲取巨大的財富，所以住豪宅對你來說是不成問題的。
三、金星丘飽滿
金星丘是大拇指下方凸起的這塊，另一個說法是田宅宮，早期指的是祖業、家產，現代來說就是房屋、事業，金星丘飽滿、肥厚，表示你會得到祖蔭庇祐，也被視為一個人巨富的標準，更代表著你家運好，容易早置產，買大房子住。
四、太陽線清晰
深長太陽線也稱為成功線，位在無名指下方，越長越清晰代表你非常幸運，常有貴人相助，不需要付出太多努力就能擁有很多財富。如果太陽線能一直延伸到智慧線以下，甚至跟生命線交會，代表你成為大富翁的可能性就越高，自然輕輕鬆鬆住進豪宅。
五、事業線明顯、手掌紅潤
一個人的手掌天生紅潤、柔軟有光澤，代表此人這輩子不會太勞動，天生好命，是一個有福之人。尤其以掌中福祿壽三宮（分別位在食指下方、中指與無名指下方及小指下方）紅潤、飽滿，事業線明顯的人，女生是少奶奶的命；男生則事業財富旺，事業有成，富貴多金。是屬於天生富貴命相，一生金銀財寶享用不盡。
艾菲爾老師最後分享「發財祕法」：常開窗戶，增加陽光、空氣流動自己的住處，最好要多開窗戶、打開窗簾，增加陽光照射的時間，可以讓居住者神清氣爽，不會老是黑黑暗暗的。常開窗讓空氣流動，氣場活絡，能幫助運勢提升。穿紅衣招喜氣要為自己討個好彩頭，記得一定要穿紅色的衣服，或穿戴紅色飾品，因為紅色喜氣，可以助旺自己的氣勢與運勢。
特別建議可以穿紅色內衣褲，讓自己好運丶財運旺旺來。皮夾養招財物皮夾是我們的隨身財庫，在皮夾裡養招財物件，像貔貅、金蟾、金雞母，都是靈性很強的旺財神獸，是旺財運最直接有效的方法。（編輯：賴詠璿）
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