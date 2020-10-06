男烤肉因「土虱的蛋」慘掛急診！腸胃科醫：淡水魚要注意

許多人趁著中秋連假，會和家人、朋友一起烤肉，不過日前，也有急診醫師表示，在收治不少腸胃炎的病患裡，有一例自述實用了「土虱的蛋」以後，出現肚子痛、發燒症狀，讓他當場傻住。而「土虱的蛋」也因此在網路上引發話題，網友們紛紛好奇「這到底是什麼食材」，也有名肝膽腸胃科醫師就建議了，烤肉的食材必須確認是「熟透」了，尤其又以「淡水魚」更要小心處理。

日前，急診醫師白永嘉在臉書《急診醫師的眼睛》表示，在中秋連假的最後一天，急診室病人也越來越多，而現在的烤肉食材越來越怪，可能會因為沒有烤熟，導致細菌性腸炎病例激增，請民眾要特別小心。

▲白醫師好奇詢問，到底什麼是「土虱的蛋」。（圖／翻攝自《急診醫師的眼睛 臉書》 ）

而「土虱的蛋」這個話題，也讓不少網友感到非常好奇，有些網友表示「土虱卵，煎麻油不錯吃，但要煎得夠乾」、「土虱卵很讚欸，不過通常不是煮湯嗎」、「土虱蛋好吃耶」；也有些人認為「土虱很髒耶，通常吃髒的食物或腐敗的東西」、「好奇什麼是土虱的蛋」。





對此，根據台安醫院肝膽腸胃科醫師黃輝庭接受《華視》訪問，黃醫師一聽到有人吃「土虱的蛋」因此拉肚子掛急診，也忍不住笑出來，並直呼「第一次聽到」，他表示，若食物已經處理至熟透，應該沒有太大影響，不過，他特別提醒，在享用「淡水魚」時，就得要多花一點心思，仔細處理、特別注意。

他也表示，中秋連假過後激增的腸胃科病患中，10個人裡面就有3個人，出現了拉肚子、發燒等不適症狀，也不排除始作俑者就是「諾羅病毒」。（編輯：郭佩蓉）