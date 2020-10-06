隱形眼鏡「藏在眼裡28年」！驚人真相曝光　網愣：太恐怖

不少人因為一些個人因素，像是為求方便、美觀等，會選擇戴上「隱形眼鏡」，但是，也有一名醫師透露，如果不慎因為一些意外而找不到隱形眼鏡時，不要輕言放棄，要盡量找出，他也分享一個國外案例，一名42歲女士的眼睛裡藏著隱形眼鏡，一藏就藏了28年之久，讓網友們紛紛直呼「太可怕」。
該名家醫科住院醫師在社群平台《Dcard》上以「妳確定隱形眼鏡有拿下來嗎」為題，表示不知各位有沒有曾經在拿隱形眼鏡時，發現「咦，我的隱形眼鏡呢」，不知是拿出來掉在地上，還是跑到眼睛後方。
眼科醫師決定開刀將其取出，豈料，一劃開竟發現是個「硬式隱形眼鏡」，該名女子想了許久也想不到原因，但她媽媽卻想到，女子在14歲時，參加羽毛球比賽被球拍打到臉，硬式隱形眼鏡怎樣都找不到。因此推測就是在這時，隱形眼鏡順著傷口跑入眼皮。
原PO家醫科醫師也表示，隱形眼鏡在28年後突然現身，在這中間也完全沒有症狀，為何直到那時才開始發炎腫脹，究竟當時的羽毛球意外到底是如何，恐怕也只有當事人才知曉，他也呼籲網友們，「沒看到隱形眼鏡，就不要輕言放棄」。
貼文一出，引起網友熱議，「28年也太久」、「好痛......」、「太恐怖了吧」、「曾經打排球，戴隱形眼睛，打一打一眼突然視線變模糊，以為隱形眼鏡掉了，就下場再戴上一個，結果越打眼睛越痛，拔下後來戴上的那個，依舊很痛，眼睛翻來翻去，結果在上眼皮底下瞄到隱形眼鏡，弄了超久才終於把他拿下來」、「戴隱眼都不敢揉太大力就是這樣」。（編輯：郭佩蓉）