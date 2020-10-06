肌肉痠痛靠貼布、護具？醫師破除三大「肌少」迷思
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-06 16:11:32｜update2020-10-06 16:29:04
台灣即將邁入高齡化社會，醫師示警，每3個人就有1個人有行動力的隱形危機，因為數據顯示，肌肉量過少的人數高達720萬人，未來行動力不良的盛行率，恐怕會佔總人口的3成以上。
中華民國骨質疏鬆症學會理事長陳榮邦就點出，過去民眾邁入中年，身體往往會出現痠痛、無力、疲勞感，甚至開始腳步沈重、步伐變慢等，很多人都是以痠痛貼布、護腰、護膝等產品想要解決，但其實這些外在保護的產品，並無法阻止肌肉流失，陳榮邦強調，長期有痠痛、無力的狀態，排除其他疾病後，就要考慮是否為肌肉量、骨骼支撐或環節機能降低的問題。而且很多人會覺得，中年後要追求吃得健康，因此減少肉、奶類的攝取，對此，陳榮邦也提醒，隨著基礎代謝率減緩，中老年人的確應該減少熱量的攝取，但隨著年齡的增長，蛋白質的攝取量應該要增加。另外醫師還強調，民眾在50歲以後，運動頻率和鍛煉程度就會大幅下降，因為怕受傷但又不能不運動，很多人會選擇每天散步、遛狗，甚至週末偶爾騎騎腳踏車，但是醫師表示，有氧運動有助於提升心肺功能，增加基礎代謝率，但對提升肌肉量的幫助其實不大，還是要搭配肌力訓練，來增加肌肉質量和骨頭承受力。