疫情害老公被裁員！人妻臉綠「怎天天加班」　真相惹鼻酸

「計程車最大缺點就是收入不穩定，如果要多賺一點，一定要跑比一般計程車還要久，一開始還好，但老婆卻開始懷疑為何突然一直加班，我也只能表示最近貨物比較多，到後來一個月收入連兩萬都不到，逼不得已跟父親借錢，父母也幫我保密不跟我老婆說」。
原PO提到「後來加入車隊後，路線也開始熟悉了，收入開始穩定後，還是每天都跑滿12小時，中秋節原本答應孩子要帶她去墾丁玩，但在中秋前兩天收到車行通知，有人指定我的車子要到屏東去，回到家之後跟老婆說了一下，就被妻小斥責一頓，說我是黃牛」。
時間來到了中秋當天晚上，我按照客人指定地點距離我家不到五百公尺，跟車行回報請他們讓客人上車，但沒想到客人上車後，我講不出話了，因為上車的是我父母跟妻小，我不知道該怎麼解釋，但老婆卻看著我說「夫妻不需要隱瞞，生活不一定要富裕，你為了我跟寶貝，每天努力開車爸爸都有跟我說，中秋放假三天吧！跟孩子一起去墾丁完成我們的約定。」
貼文一出，網友紛紛表示「這則貼文有洋蔥啊....」、「真的很好哭，好偉大」、「這是真持家的男人啊！有骨氣」、「看完眼眶都泛紅了」、「請你繼續加油！你的老婆小孩都替你感到驕傲」、「你真的是一個非常努力的好老公」、「老婆也很棒！願意跟你同甘共苦！祝你們幸福喔」。（編輯：張嘉哲）
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