疫情害老公被裁員！人妻臉綠「怎天天加班」　真相惹鼻酸

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疫情害老公被裁員！人妻臉綠「怎天天加班」　真相惹鼻酸

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-06 17:12:58

公務員
▲新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，不少公司迫於財務壓力，資遣員工。（示意圖／取自 Pixabay ）
新冠肺炎疫情持續在國際延燒，而也因為疫情的關係，不少國內產業也受到嚴重衝擊，許多企業因公司財務壓力，紛紛資遣員工。近日，就有網友分享自己因為疫情關係被裁員，後來轉行當計程車司機，其故事曝光後，引發廣大迴響。
原PO在「爆廢公社」貼文指出「今年三月公司因為疫情關係縮減，我被當成裁員的其中一位，接到消息的時候很不能接受，因為小孩正值小學入學時間，妻子肚子又有第二個，還有車貸都需要錢，但是我無法難過太久，因為怕妻子擔心，我拿出我的私房錢，拿去買二手車登記，加入計程車服務起民眾，就這樣過起每天騎車出門換計程車，下班把車停遠遠的再換機車回來的生活。」
「計程車最大缺點就是收入不穩定，如果要多賺一點，一定要跑比一般計程車還要久，一開始還好，但老婆卻開始懷疑為何突然一直加班，我也只能表示最近貨物比較多，到後來一個月收入連兩萬都不到，逼不得已跟父親借錢，父母也幫我保密不跟我老婆說」。

▲人夫被公司辭職後，因不想讓妻子擔心，轉行跑去開計程車。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲人夫被公司辭職後，因不想讓妻子擔心，轉行跑去開計程車。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
原PO提到「後來加入車隊後，路線也開始熟悉了，收入開始穩定後，還是每天都跑滿12小時，中秋節原本答應孩子要帶她去墾丁玩，但在中秋前兩天收到車行通知，有人指定我的車子要到屏東去，回到家之後跟老婆說了一下，就被妻小斥責一頓，說我是黃牛」。

時間來到了中秋當天晚上，我按照客人指定地點距離我家不到五百公尺，跟車行回報請他們讓客人上車，但沒想到客人上車後，我講不出話了，因為上車的是我父母跟妻小，我不知道該怎麼解釋，但老婆卻看著我說「夫妻不需要隱瞞，生活不一定要富裕，你為了我跟寶貝，每天努力開車爸爸都有跟我說，中秋放假三天吧！跟孩子一起去墾丁完成我們的約定。」

貼文一出，網友紛紛表示「這則貼文有洋蔥啊....」、「真的很好哭，好偉大」、「這是真持家的男人啊！有骨氣」、「看完眼眶都泛紅了」、「請你繼續加油！你的老婆小孩都替你感到驕傲」、「你真的是一個非常努力的好老公」、「老婆也很棒！願意跟你同甘共苦！祝你們幸福喔」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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