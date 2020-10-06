女為「婚禮邀請名單」煩心！選項曝光　過來人答案一面倒

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女為「婚禮邀請名單」煩心！選項曝光　過來人答案一面倒

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-06 17:18:44

▲結婚時總是會有交換戒指的環節，但你知道男方幫女方戴戒指時不能戴到底嗎？（示意圖／取自pixabay）
▲女為「婚禮邀請名單」煩心！選項曝光，過來人答案一面倒。（示意圖／取自pixabay）
結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎。因此近日就有位女網友在網路上表示「非常煩心」，她更分享自己現在所遇到的問題，就是「婚禮邀請名單」，她完全不知道該如何邀請才會是最好的，因此丟出選項，希望網友幫忙解析，沒想到過來人答案一面倒，引起熱議。
▲婚禮。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲婚禮。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
這位網友在 PTT GetMarry 板上PO出一篇「婚禮邀請名單該怎麼邀」的文章表示，「想問一下，小的婚禮要辦在老家附近，然後有很多高中同學也很就近，目前就是只邀請了很熟的朋友」，隨後原PO更直言，「最近看到高中同學們有聚會，但是我都沒有邀請到他們，其中就有一個高中同學私訊我問我婚禮的事情，然後提供我很多資訊，但我不知道這樣我是不是應該邀請他們才是，會不會他們覺得我不邀請他們很沒意思？」。
原PO也點出自己的想法，「當初會想只有很熟的邀請是因為，我之前自己有被丟過邀請，然後礙於不好意思拒絕的壓力而去參加，後來覺得很後悔」，隨後更丟出選項讓網友提供意見，「1、維持現在這樣，只邀請很熟的」、「2、高中同學很近的都丟一丟，也許他們也會想來當開同學會，或覺得我沒邀請他們很不夠意思」、「3、旁敲側擊問一下有被我邀請的朋友，請他們幫我問問看那些人的意願」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
▲結婚。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲結婚。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
過來人的網友們紛紛表示請「選擇1」，「個人建議保持1，我目前也這樣處理，喜帖就給之前你有去參加的就好，勿亂邀」、「亂邀會後悔」、「千萬別亂邀啊，不知要不要邀的最好就是PO公開表單邀請文，這樣自己心理壓力也小一點，因為有『公告』了」、「最近也有發生，後續就是自己跟他們說，但也跟他們說不用有壓力，而且特別用成罐頭訊息，不來的就會已讀不回」、「先邀感情好的，風聲放出去，想來的自然會跟你要帖」。（編輯：王柏文）
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