為何買不到盒裝口罩？媽驚爆「藥局秘密」　全場傻眼戰翻

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為何買不到盒裝口罩？媽驚爆「藥局秘密」　全場傻眼戰翻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-06 18:27:12

▲網友表示自己去藥局買口罩時，藥師告知已經沒貨，但卻發現架上還有一盒口罩沒賣。（示意圖／讀者提供）
▲網友表示自己去藥局買口罩時，藥師告知已經沒貨，但卻發現架上還有一盒口罩沒賣。（示意圖／讀者提供）
新冠肺炎持續在國際蔓延，雖然現在台灣疫情趨緩，但仍有不少人不敢鬆懈，不斷在各大通路購買口罩備戰，不過，也時常吃閉門羹，遇到各大藥局、藥妝店口罩賣完的狀況。近日，就有網友分享自己去藥局買口罩時，藥師稱「已經沒口罩了」但她卻在架上看到一盒，真相曝光後引發熱議。
原PO在「口罩資訊分享區」貼文指出「昨天晚上去逛某一間藥局，結果櫃檯的A藥師說沒有中衛口罩了，沒進貨，我也是滿懷感謝的致意後準備去逛一下，突然！我眼光掃到後面包藥的櫃台上竟然有一盒新版的薰衣紫口罩！」
▲中衛口罩因色彩眾多且品質穩定，廣受國人喜愛。（圖／翻攝中衛粉專）
▲中衛口罩因色彩眾多且品質穩定，廣受國人喜愛。（圖／翻攝中衛粉專）
「我當下手指著那盒口罩問說，那邊有一盒中衛薰衣紫耶.....」店員猛一回頭表情瞬間母湯「那....那是老闆的」；後來我再隨便逛逛，看到A藥師暗示B藥師把口罩收起來，後來我不死心跑去問B藥師還有沒有其他中衛口罩可以買，結果B藥師卻說「剛剛那盒是老闆留給朋友的，不能買」。

貼文一出，網友紛紛回應「真的有夠尷尬，要暗槓給親友還不收好」、「要是我當下就賣給客人了，被抓包暗槓真的丟臉」、「我家附近都說他們沒進盒裝，現在知道了」、「我每次去問都沒有！現在知道為啥了，下次不問了」、「難怪永遠買不到盒裝口罩，應該很多藥局這樣」。

不過也有不少人認為「或許留給熟客很正常，對他們的生意是有幫助的，人之常情」、「如果去了沒買其他東西，我覺得老闆留給熟客合理啊」、「開店的幫親朋好友留貨哪裡錯了啊？貨是他進的，完全不覺得有問題耶」、「老闆管進貨，他愛賣給誰是他的自由吧，覺得沒問題，又不是民營企業」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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