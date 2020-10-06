為何買不到盒裝口罩？媽驚爆「藥局秘密」　全場傻眼戰翻

「我當下手指著那盒口罩問說，那邊有一盒中衛薰衣紫耶.....」店員猛一回頭表情瞬間母湯「那....那是老闆的」；後來我再隨便逛逛，看到A藥師暗示B藥師把口罩收起來，後來我不死心跑去問B藥師還有沒有其他中衛口罩可以買，結果B藥師卻說「剛剛那盒是老闆留給朋友的，不能買」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的有夠尷尬，要暗槓給親友還不收好」、「要是我當下就賣給客人了，被抓包暗槓真的丟臉」、「我家附近都說他們沒進盒裝，現在知道了」、「我每次去問都沒有！現在知道為啥了，下次不問了」、「難怪永遠買不到盒裝口罩，應該很多藥局這樣」。
不過也有不少人認為「或許留給熟客很正常，對他們的生意是有幫助的，人之常情」、「如果去了沒買其他東西，我覺得老闆留給熟客合理啊」、「開店的幫親朋好友留貨哪裡錯了啊？貨是他進的，完全不覺得有問題耶」、「老闆管進貨，他愛賣給誰是他的自由吧，覺得沒問題，又不是民營企業」。（編輯：張嘉哲）
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