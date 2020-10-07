錯過再等3年！10月31日「第二次滿月」　專家曝1動作招財

農曆每月15日都是滿月的日子，而「藍月」的定義就是，

一個月當中，出現第二次滿月。對此，

民俗專家

柯柏成

認為，「藍月」相當難得，

大約兩三年才會發生一次

，他並分享在10月31日第二次滿月時，做「一動作」有助招財。

根據《三立新聞網》報導，

柯柏成指出，一個月當中出現的第二次滿月即為「藍月」，10月1日是中秋節滿月，10月31日會再遇到一次滿月，因此10月31日就是「藍月」。他表示，「藍月」機率少見，大約兩三年才會發生一次，因此在英文裡是隱喻不常發生的事件，「Once in a blue moon」。

▲「藍月」的定義就是，一個月當中，出現第二次滿月。（示意圖／取自pixabay）

柯柏成透露，由於「藍月」很難得遇到，所以自古以來，很多法術都會在這個時間進行，他並分享一種適合在這天進行的「招財法」。首先，準備一個淺的碟子或盤子，大小可容納1元錢幣即可，在盤子中心放置6個字朝上的1元硬幣圍成一圈，並在外圍放12個字朝下的5元硬幣。





接著加入乾淨的水，使其淹過硬幣，最後拿到月光下，在「藍月」的曝曬下靜置至少1小時，再將水拿去澆花或家中的盆栽，硬幣則可放在家中財位，或分送家人、好友帶在身上，如此一來，在第三次滿月期間內，就可以為自己帶來財運。（編輯：許苡晴）

民俗傳說僅供參考，切勿過度迷信。