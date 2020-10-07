石原聰美身材小一號秘訣　靠「獨門瘦身食譜」甩掉嬰兒肥

33歲日本女星石原聰美近日宣布喜訊，將和交往一年的同齡圈外人登記入籍，讓許多粉絲相當驚訝。石原聰美有著清秀外型，經常出現在各大有關「美」的排行榜中，還被許多人視為整形範本，成為最想擁有的臉蛋，但其實她剛出道時曾被嬰兒肥所苦，為了上鏡頭好看，透過長期養成的保養與飲食習慣，成功甩掉了原本的包子臉，一起來看看！

▲石原聰美宣布晉升人妻。（圖／翻攝自IG@satomisquad）

× ▲石原聰美宣布晉升人妻。（圖／翻攝自IG@satomisquad）

石原聰美不僅是風靡日本男生的女星，獨特的魅力與好演技，還有著「日劇女王」之稱， 每每推出的電視劇集總是吸引很多觀眾，套套幾乎都是收視保證，代表作包括《多金社長小資女》、《校對女王》、《朝五晚九》等，先前還曾有日本網站發起 「如果她結婚我就罷工」的調查，石原聰美還打敗綾瀬遙和長澤雅美奪下第一名，可見她的高人氣！

▲石原聰美瘦身成功。（圖／翻攝自IG@satomisquad）

× ▲石原聰美瘦身成功。（圖／翻攝自IG@satomisquad）

近日新劇《默默奉獻的灰姑娘藥師》才剛剛殺青就宣布晉升人妻，粉絲驚喜之餘也紛紛紛獻上祝福。據日媒報導，對象是一名普通上班族，她也透過所屬經紀公司發出親筆信表示，「隨著經歷了許多事情，彼此互相理解後，我確信他是能夠互相分享、共同克服所有難關的人，雖然我們還有許多不成熟的地方，但未來的人生會一起努力走下去」，字裡行間都能感受到與老公甜蜜幸福的氛圍呢！



▲石原聰美宣布結婚。（圖／翻攝自IG@satomisquad）

× ▲石原聰美宣布結婚。（圖／翻攝自IG@satomisquad）

而她的戲路多變，除了鑽研演技，細膩的詮釋各種角色引起討論，石原聰美清秀的外貌，更經常出現在日本有關「美」的票選排行榜中，被認為有實力也有外型，而看似纖瘦的石原聰美，其實曾經因為嬰兒肥所苦，在維持身材的道路上也下了不少功夫，宣布結婚的消息後，過往的保養與飲食習慣也被挖出，沒想到157cm的她，體重曾達62公斤，靠著調整飲食以及規律運動，才瘦回現在的41公斤。



▲石原聰美宣布結婚。（圖／翻攝自IG@_ishihara_satomi_）

× ▲石原聰美宣布結婚。（圖／翻攝自IG@_ishihara_satomi_）

在飲食方面，她堅持吃飯細嚼慢嚥，「每次吃飯時，我都會將食物放在嘴裡咀嚼30秒再吞下」，透過在口中多次咀嚼能提升飽足感，像最近就流行「777咀嚼法」，指的是吃東西時先用左邊嚼7下、右邊再嚼7下，接著再用不常咀嚼的一邊再多嚼7下，不僅能避免兩側咀嚼肌肌力不平衡，也是改善臉部歪斜的方法。



