梁靜茹愛吃美食不怕胖　靠「倒三角飲食法」瘦回辣曲線

第31屆金曲獎於上週六完美落幕，出道超過20年的「情歌天后」梁靜茹，今年以專輯《我好嗎？太陽如常升起》第六度入圍最佳女歌手，可惜依舊無緣抱回獎座，讓許多粉絲相當心疼，而她去年經歷婚變事件，努力用工作來塞滿生活，也不難發現她在離婚後更加注重健康，體態和氣色都越來越美，就靠以下的飲食和運動習慣來維持身材，一起看看。



▲梁靜茹。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲梁靜茹。（圖／NOWnews影像中心）

滑開梁靜茹的社群，看得出來她真的熱愛美食，經常分享食譜，發文還不忘帶上關鍵字#業餘美食博主攻略 ，但瘦身最忌諱暴飲暴食，梁靜茹為了瘦下來，漸漸改變飲食習慣，以「倒三角」的方式攝取三餐，也就是962飲食法，早餐吃得豐盛、午餐吃的營養均衡、晚餐吃得清淡，瘦身期間則盡量選擇熱量低的輕食，這樣不用特別節食，又能控制熱量，對減肥新手來說可說是相當友善。

▲梁靜茹午餐吃輕食。（圖／翻攝自IG@fishleong616）

× ▲梁靜茹午餐吃輕食。（圖／翻攝自IG@fishleong616）

▲梁靜茹注重早餐。（圖／翻攝自IG@fishleong616）

× ▲梁靜茹注重早餐。（圖／翻攝自IG@fishleong616）

她的飲食順序也有調整，遵守先喝湯、再吃蛋白質肉類、接著攝取蔬菜的纖維職，最後才是吃澱粉的習慣，先用肉類和蔬菜提升飽足感，能避免吃太多米飯而發胖。她經常自己下廚，感覺廚藝真不錯，早餐會煎蛋餅、做歐姆蛋捲、和麵糰烤麵包；午餐有牛肉蕎麥麵、鮭魚義大利麵，有時是清爽的水果燕麥加無糖優格；晚餐則吃水煮蛋酪梨蔬菜沙拉配水果，避免晚上吃太不多沒時間好好消化，增加腸胃負擔。





她曾發文表示「沒有美食人還能活嗎」，笑說向來都很重視吃，認為吃美食是活著的意義，但在重要活動前得積極瘦身，早餐會改喝一杯香蕉蜂蜜牛奶，並戒掉喜歡的冰淇淋、蛋糕和洋芋片各種熱量高的零食，多吃蔬菜和水果幫助腸胃蠕動。若想讓熱量減低，把牛奶改成無糖豆漿也很營養，真的控制不了想吃零食的慾望，也會提醒自己一週只能吃一次，才不會功虧一簣。