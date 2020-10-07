正妹嫁富豪男！幸福背後藏「殘酷真相」　友人急：怎麼辦

不少人結婚以後，認為自己可以有「幸福美滿」的家庭，不過，事實卻非常殘忍，對此，也有一名女網友十分苦惱，因為她有一位朋友，結婚後的生活看似幸福，卻有著非常「殘酷的真相」，讓她不知該怎麼辦，於是發文詢問。

該名女網友在PTT以「該向正妹人妻朋友說她老公偷吃嗎」為題，表示她身邊有一個正妹人妻朋友，以前是很好的同學，雖然現在幾乎已經沒有聯絡了，但對方時常在臉書、IG發文，炫耀老公切水果、送花和送名牌包給她。

▲有女網友在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）

豈料，因為她老公的收入非常高，「應該在台灣前5%」，原PO也透露，「其實和她老公有相處過的人，都知道她老公會去酒店與接受性招待，就連見面幾次的業務小姐，也有發生關係，畢竟高收入族群很難避免女人的投懷送抱」。



▲夫妻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 這也讓原PO非常苦惱，不知該怎麼辦，「試探問過正妹人妻朋友，對家庭、老公的一切，她非常滿意，全然不知情」，也在文末向網友們求助「如果是身為朋友的你們，會跟他說嗎」？

貼文一出，有些人認為「不說，這不是朋友該踰矩的」、「或許她早就知道了，你說破只會讓她為難」、「乾你屁事」、「覺得觀察就好,不太熟勿淌混水」；也有些人表示「我會，但不會逼她離婚，讓她自己選擇，被責怪也沒關係，因為沒有人的感情，應該被欺騙」、「你們真的是好友的話可以說，不是就別煩」、「說啊，我覺得會當沒事」。（編輯：郭佩蓉）