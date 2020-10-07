男擁4000萬！「就是不想買台北房」原因曝光　網全戰翻　

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

男擁4000萬！「就是不想買台北房」原因曝光　網全戰翻　

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-07 15:30:18

▲有名從海外歸國的男子透露，自己擁有4000萬現金，但「就是不買台北房」，也曝光原因。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有名從海外歸國的男子透露，自己擁有4000萬現金，但「就是不買台北房」，也曝光原因。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）

內政部於今年8月公布了第一季全國及六都房價負擔能力指標，全國房貸負擔率為35.3%，台北市則是以房價所得比13.94倍，房貸負擔率57.06％位居第一，但仍然有許多民眾將「在台北買房」當成人生目標及夢想，不過，也有一名網友分享他一位從國外回來的前輩的想法，貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在《mobile 01》發文，表示他有一位從國外回來的前輩說，他存錢存到60歲了，現在手邊也有超過4千萬的現金，可是，「我就是不想買台北」，他也透露原因，則是「CP值太低」。他也表示，因為在世界各地旅遊過，看過太多的美好世界，「台北真的很醜、又貴，生活又擠」，他也認識很多住在台北的朋友，每天的生活型態是一種「生不如死」的重複。

▲有名網友在《mobile
▲有名網友在《mobile 01》發文。（圖／翻攝自《mobile 01》）
而說到台北的生活機能強，他更不以為意，認為「明明是去哪裡都不方便吧，搭捷運方便是最好笑的事，還不就是每天上班、回家的無限循環」，也慶幸自己就是死不買房的那一種人，他認為拼命賺來的錢，就是要享受拼命花的快感，「房子是用來方便生活的，不是用來困住自己的」。

他更不懂為何台灣人賺錢就是想買房，廣告還灌輸民眾「入主XX區，成為人生勝利組」，讓他直呼「笑死了，看了格局地點，明明就是又偏遠又窄小的破爛地方」，他最後更表示，「台灣人可能習慣賺錢給銀行吧，那些破爛房的價位，我外國朋友表示『不是住不起，是根本不想住這樣的啊』」，前輩這一席話，讓原PO聽了不禁感慨起來。

▲買房是許多人的目標及夢想。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲買房是許多人的目標及夢想。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
貼文一出，兩派網友戰翻，「如果已經60歲了，手邊4千萬，沒有打算留給晚輩，也真的不用買房啦，趕快花一花吧」、「真的活到60歲手上有現金，我也不買台北」、「看完這篇的回覆，還是有一堆台灣人在用老舊的房地產發大財想法破壞台灣，不斷在拖垮台灣經濟與發展創新能力」。

也有些網友認為「真可惜，以那麼多年以前的年代而言，能存到4000萬，他若買房，可能可以變4億，那時代已經過去了，暴發戶沒那麼暴了」、「30年前只有400萬的，扛了三間房，現在已經有10間房了，總價值超過2億，買房還是比什麼都好啦」、「買房是一個強制存錢的機制，再加上是有點年紀的人，如果在年輕時候（20-30年前）在台北買房，再加上一些投資眼光，現在的資產應該可以上億了」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

繼續作答
手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

繼續作答
金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀