男擁4000萬！「就是不想買台北房」原因曝光　網全戰翻　

內政部於今年8月公布了第一季全國及六都房價負擔能力指標，全國房貸負擔率為35.3%，台北市則是以房價所得比13.94倍，房貸負擔率57.06％位居第一，但仍然有許多民眾將「在台北買房」當成人生目標及夢想，不過，也有一名網友分享他一位從國外回來的前輩的想法，貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在《mobile 01》發文，表示他有一位從國外回來的前輩說，他存錢存到60歲了，現在手邊也有超過4千萬的現金，可是，「我就是不想買台北」，他也透露原因，則是「CP值太低」。他也表示，因為在世界各地旅遊過，看過太多的美好世界，「台北真的很醜、又貴，生活又擠」，他也認識很多住在台北的朋友，每天的生活型態是一種「生不如死」的重複。

▲有名網友在《mobile 01》發文。（圖／翻攝自《mobile 01》）

他更不懂為何台灣人賺錢就是想買房，廣告還灌輸民眾「入主XX區，成為人生勝利組」，讓他直呼「笑死了，看了格局地點，明明就是又偏遠又窄小的破爛地方」，他最後更表示，「台灣人可能習慣賺錢給銀行吧，那些破爛房的價位，我外國朋友表示『不是住不起，是根本不想住這樣的啊』」，前輩這一席話，讓原PO聽了不禁感慨起來。



▲買房是許多人的目標及夢想。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash） 貼文一出，兩派網友戰翻，「如果已經60歲了，手邊4千萬，沒有打算留給晚輩，也真的不用買房啦，趕快花一花吧」、「真的活到60歲手上有現金，我也不買台北」、「看完這篇的回覆，還是有一堆台灣人在用老舊的房地產發大財想法破壞台灣，不斷在拖垮台灣經濟與發展創新能力」。

也有些網友認為「真可惜，以那麼多年以前的年代而言，能存到4000萬，他若買房，可能可以變4億，那時代已經過去了，暴發戶沒那麼暴了」、「30年前只有400萬的，扛了三間房，現在已經有10間房了，總價值超過2億，買房還是比什麼都好啦」、「買房是一個強制存錢的機制，再加上是有點年紀的人，如果在年輕時候（20-30年前）在台北買房，再加上一些投資眼光，現在的資產應該可以上億了」。（編輯：郭佩蓉）