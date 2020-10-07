男子喝醉斷片「綁架浪汪陪睡」　隔天驚醒結局卻超暖心！

住在曼谷的Yutthaphum Kaewekhem日前與朋友到烤肉店聚餐，酒量不強的他喝了葡萄酒混啤酒，在酒精的催化下他很快就「茫」到不行，不只露出傻笑還一直抱著在店內閒晃的白狗與小黃狗，並在回家時堅持將兩隻狗狗輪流抱上車，經過幾番「擄狗」之後，小黃狗被他成功帶回家，還心滿意足地抱著牠深深沉睡。隔天Yutthaphum被友人叫醒後才發現房裡多了一隻狗狗，原來他當時早已喝到斷片，完全不記得自己偷抱狗，而同行的友人們更是覺得太荒唐又爆笑，因此沒有人想阻止他。
Yutthaphum嚇醒之後與友人們立刻將小黃狗載回烤肉店歸還，這才得知原來牠們是附近的浪浪，Yutthaphum將友人拍下自己「綁架狗狗」的影片上傳到臉書後瞬間爆紅，網友紛紛敲碗要他收編小黃狗！原本他擔心自己沒養狗經驗也沒時間陪伴，但是經過一天的考慮，也覺得有些對不起小黃狗，因此決定聽從大家的規勸收編牠，並為牠命名「Boom」。
Yutthaphum後來也在臉書分享Boom加入後的新生活，過去自己沒有工作作息完全不正常，但是有愛犬之後，怕牠肚子餓也必須帶牠外出放風，因此每天早睡早起，還購買許多牠的必備用品，寵愛之心溢於言表，並說Boom非常乖巧完全不搗蛋，是一隻很貼心的狗狗。另外有網友提到烤肉店還有一隻白汪是否一起收編？他表示白狗是有主人的，目前過得很好，請大家不用擔心囉！（編輯：陳珮瑜）