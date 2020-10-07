男子喝醉斷片「綁架浪汪陪睡」　隔天驚醒結局卻超暖心！

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男子喝醉斷片「綁架浪汪陪睡」　隔天驚醒結局卻超暖心！

文/寵毛網

calendar_today2020-10-07 22:00:00

男子喝醉斷片「綁架浪汪陪睡」　隔天驚醒結局卻超暖心！
▲泰國一名男子喝醉後綁架浪汪回家陪睡（圖／FB@Yutthaphum Kaewekhem）
這麼另類收編毛孩的方式真的很罕見！泰國一名男子和朋友吃飯，幾杯黃湯下肚後開始憨笑發酒瘋，沒想到離去時竟然堅持將店裡的狗狗「誘拐」回家，一隻小黃狗就這麼被他抱回家「陪睡」，醉到斷片的他隔日醒來還一臉黑人問號！
▲網友Yutthaphum
▲網友Yutthaphum Kaewekhem日前與朋友聚餐，喝醉後竟然堅持帶走小黃狗，荒唐行徑全被友人拍下來（圖／FB@Yutthaphum Kaewekhem）
住在曼谷的Yutthaphum Kaewekhem日前與朋友到烤肉店聚餐，酒量不強的他喝了葡萄酒混啤酒，在酒精的催化下他很快就「茫」到不行，不只露出傻笑還一直抱著在店內閒晃的白狗與小黃狗，並在回家時堅持將兩隻狗狗輪流抱上車，經過幾番「擄狗」之後，小黃狗被他成功帶回家，還心滿意足地抱著牠深深沉睡。隔天Yutthaphum被友人叫醒後才發現房裡多了一隻狗狗，原來他當時早已喝到斷片，完全不記得自己偷抱狗，而同行的友人們更是覺得太荒唐又爆笑，因此沒有人想阻止他。
▲Yutthaphum堅持要將小黃狗與白狗帶上車，白狗眼睜睜看著同伴被「綁架」（圖／FB@Yutthaphum
▲Yutthaphum堅持要將小黃狗與白狗帶上車，白狗眼睜睜看著同伴被「綁架」（圖／FB@Yutthaphum Kaewekhem）
▲Yutthaphum回家後還抱著小黃狗一起睡（圖／FB@Yutthaphum
▲Yutthaphum回家後還抱著小黃狗一起睡（圖／FB@Yutthaphum Kaewekhem）
Yutthaphum嚇醒之後與友人們立刻將小黃狗載回烤肉店歸還，這才得知原來牠們是附近的浪浪，Yutthaphum將友人拍下自己「綁架狗狗」的影片上傳到臉書後瞬間爆紅，網友紛紛敲碗要他收編小黃狗！原本他擔心自己沒養狗經驗也沒時間陪伴，但是經過一天的考慮，也覺得有些對不起小黃狗，因此決定聽從大家的規勸收編牠，並為牠命名「Boom」。
▲後來得知小黃狗並不屬於店家，只是附近的浪浪，在眾網友的敲碗下他決定收編小黃，並取名「Boom」，Yutthaphum立刻晉升狗把拔，不僅親自為牠洗澡，還帶牠到醫院接受檢查，並購足所有牠的必備用品（圖／FB@Yutthaphum
▲後來得知小黃狗並不屬於店家，只是附近的浪浪，在眾網友的敲碗下他決定收編小黃，並取名「Boom」，Yutthaphum立刻晉升狗把拔，不僅親自為牠洗澡，還帶牠到醫院接受檢查，並購足所有牠的必備用品（圖／FB@Yutthaphum Kaewekhem）
▲Boom：看在奴才這麼喜歡我的份上，我就勉為其難讓他養好了惹！（圖／FB@Yutthaphum
▲Boom：看在奴才這麼喜歡我的份上，我就勉為其難讓他養好了惹！（圖／FB@Yutthaphum Kaewekhem）
Yutthaphum後來也在臉書分享Boom加入後的新生活，過去自己沒有工作作息完全不正常，但是有愛犬之後，怕牠肚子餓也必須帶牠外出放風，因此每天早睡早起，還購買許多牠的必備用品，寵愛之心溢於言表，並說Boom非常乖巧完全不搗蛋，是一隻很貼心的狗狗。另外有網友提到烤肉店還有一隻白汪是否一起收編？他表示白狗是有主人的，目前過得很好，請大家不用擔心囉！（編輯：陳珮瑜）
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