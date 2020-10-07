和遠距離男友聊天！她一搜記錄「2字」心寒　網愣：太扯

雖然她曾向男友抱怨「真的第一次聽到有人說累死，不想回訊息的」、「我也會累，但...再怎麼樣...我還是會回你訊息吧！至少讓我知道讓你安心」等話，男友也都回應「好啦！我以後回訊息好嗎」、「抱歉沒回訊息讓妳感覺不好」。
但原PO指出，經過兩人溝通後，雖然現在平均2～3小時有一次男友的訊息，有時也會秒回個幾句話，偶爾一天也會僅有5～6個訊息，有時候是不讀不回。不過她就感嘆，自己不求男友需要立刻回應，只要有空再回就好，「但...有時候的有空..就等於沒空啦～上次我不太開心是因為他明明就在線上，但還是很久（半天）沒有他訊息，還有一次是打工很累回家後就不想回我了。」
遇到這樣的狀況，也讓原PO心寒發問「他之前說過心裡有對方就好，有沒有訊息不太重要，大家覺得訊息重要嗎？歡迎留言跟我分享」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「有點扯，都在交往訊息比朋友還少？」、「小心遇到渣男，說不定你只是其中一個」、「不回訊息真的要知道他在幹嘛！！」、「在陪別的小寶貝了吧！只是不懂怎麼開口跟你說分手」、「如果回朋友比回你還勤勞很多，那可以考慮分手了」。
甚至有網友戳破問題點，直言「你們交往前訊息多嗎？如果多那他就是在一起後根本就不上心了」、「只能說有心的話，有空閒就會回；沒心的話，就等到想到妳再回」、「有心沒心的問題啦！就算我再忙出門都會傳個訊息報個平安」。（編輯：陳雅雲）