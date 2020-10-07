和遠距離男友聊天！她一搜記錄「2字」心寒　網愣：太扯

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

和遠距離男友聊天！她一搜記錄「2字」心寒　網愣：太扯

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-07 18:10:12

手機
▲一名女網友指出，自己和男友在談遠距離戀愛，但某日她一搜兩人對話記錄2字，當場感到十分心寒。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
維持一段感情的過程十分艱辛，其中遠距離戀愛又因地理上的距離對感情帶來不少負面影響，更成為許多戀人難以跨越的障礙。就有一名女網友指出，自己和男朋友正在談遠距離戀愛，不過某次她在兩人對話記錄上搜尋2字，就讓她當場徹底心寒。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己和男朋友正在談遠距離戀愛，大概2個月才會見面一次，不過隨後她就貼出2張照片，只見原PO在兩人對話記錄中，搜尋了「訊息」兩字，而她在過往在聊天時，總是向男友表達希望對方可以回她訊息的請求。
▲原PO在兩人對話記錄上搜尋「訊息」二字。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO在兩人對話記錄上搜尋「訊息」二字。哭臉符號為原PO；球為男友（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼出對話記錄。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼出對話記錄。（圖／翻攝Dcard）
雖然她曾向男友抱怨「真的第一次聽到有人說累死，不想回訊息的」、「我也會累，但...再怎麼樣...我還是會回你訊息吧！至少讓我知道讓你安心」等話，男友也都回應「好啦！我以後回訊息好嗎」、「抱歉沒回訊息讓妳感覺不好」。

但原PO指出，經過兩人溝通後，雖然現在平均2～3小時有一次男友的訊息，有時也會秒回個幾句話，偶爾一天也會僅有5～6個訊息，有時候是不讀不回。不過她就感嘆，自己不求男友需要立刻回應，只要有空再回就好，「但...有時候的有空..就等於沒空啦～上次我不太開心是因為他明明就在線上，但還是很久（半天）沒有他訊息，還有一次是打工很累回家後就不想回我了。」

遇到這樣的狀況，也讓原PO心寒發問「他之前說過心裡有對方就好，有沒有訊息不太重要，大家覺得訊息重要嗎？歡迎留言跟我分享」。

▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「有點扯，都在交往訊息比朋友還少？」、「小心遇到渣男，說不定你只是其中一個」、「不回訊息真的要知道他在幹嘛！！」、「在陪別的小寶貝了吧！只是不懂怎麼開口跟你說分手」、「如果回朋友比回你還勤勞很多，那可以考慮分手了」。
甚至有網友戳破問題點，直言「你們交往前訊息多嗎？如果多那他就是在一起後根本就不上心了」、「只能說有心的話，有空閒就會回；沒心的話，就等到想到妳再回」、「有心沒心的問題啦！就算我再忙出門都會傳個訊息報個平安」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

繼續作答
蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

繼續作答
手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀