影／中部7縣市首長同框　反對瘦肉精萊豬進口

為維護中台灣近千萬民眾健康，竹苗中彰投雲嘉等七縣市首長今（7）日齊聚彰化縣，聯合發表「反進口美國瘦肉精豬肉」宣言，堅持豬肉瘦肉精零檢出，南投縣長林明溱說，美國大選下個月才舉行，川普能不能連任還是未知數，中央卻現在急著決定明年開放進口，「沒有頭腦」。

▲7縣市首長達成發表共同發表堅持反對萊豬進口宣言。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.07）

× ▲7縣市首長達成發表共同發表堅持反對萊豬進口宣言。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.07）

彰化縣政府今（7）日主辦中台灣區域治理平台7縣市首長會議，彰化縣、臺中市、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市等7縣市首長參加，除苗栗縣由副縣長鄧桂菊代表縣長出席之外，其他都是「本尊」參加，包括地主彰化縣長王惠美，以及台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善，均為國民黨執政縣市。

在會前7縣市首長達成發表共同發表堅持反對萊豬進口的宣言，強調要維持瘦肉精零檢出，當場宣布簽署反對美國萊克多巴胺豬肉進口台灣，堅持豬肉瘦肉精零檢出，南投縣長林明溱語出驚人指出，美國選舉結果萬一不是川普當選，美國瘦肉精豬肉要不要進來台灣，是不是可以再討論？政府沒考慮到選舉結果，作法有欠妥當。

▲彰化縣、臺中市、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市等7縣市首長堅持豬肉瘦肉精零檢出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.07）

× ▲彰化縣、臺中市、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市等7縣市首長堅持豬肉瘦肉精零檢出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.07）

雲林縣長張麗善表示，政府應有責任捍衛讓全民吃一口安全滷肉飯、吃一片健康爌肉的基本生活需求；拒吃美國瘦肉精豬肉不僅是七縣市首長宣示，更是全民的心聲，呼籲中央不要背離民意、犧牲國人健康。

盧秀燕指出，新竹貢丸超有名，彰化縣、南投縣、雲林縣更是豬農大本營，今天豬肉產地交易價格1公斤7、80元，難保萊豬進口後暴跌3、40元，7縣市首長行動強力捍衛市民、縣民及豬農的權利。

▲王惠美說，縣市長都是民選的，有義務要來守護鄉親的健康，首長們都堅決反對含有瘦肉精萊克多巴胺的美豬肉進口台灣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.07）

× ▲王惠美說，縣市長都是民選的，有義務要來守護鄉親的健康，首長們都堅決反對含有瘦肉精萊克多巴胺的美豬肉進口台灣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.07）

地主王惠美也說，縣市長都是民選的，有義務要來守護鄉親的健康，首長們都堅決反對含有瘦肉精萊克多巴胺的美豬肉進口台灣；黃敏惠指出，創造世代宜居的環境是首長責無旁貸的職責，7縣長首長取得共識，創造環境永續和維護人民健康的身體，反對美國萊豬成為全國的標竿；新竹縣長楊文科、苗栗縣副縣長鄧桂菊代苗栗縣長也都一起強調保護國人健康。