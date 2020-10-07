NOW辯風向／從小被打到大！薔薔吐童年　機關槍狂辯成神

正方一開始就派出Paul申論，Paul首先以「適當」的體罰為重點論述，他認為有時小孩未必能分辯出事情的對錯。他也舉例，聽到醫生曾分享父親本想帶兒子打預防針，孩子卻不肯還大吵大鬧，最後靠著母親2巴掌就解決問題。他認為小孩的吵鬧若危及到公共利益，或造成危險，適當的體罰能讓小孩往正確的方向走。
反方則派出女學生Eri質詢答辯，她隨即拿出了英國研究單位的資料，發現曾被受過體罰的孩童面對體罰的印象，說出來的詞彙僅有恐懼、害怕、不安等，甚至無法理解自己有什麼錯。Eri也根據美國奧斯汀大學研究報告，指出受過體罰的孩童，長大後會更傾向透過以暴力解決問題，甚至未來認知發展可能出現較為失衡的情形。
有趣的是，反方正在答辯時，藝人隊也激動地不斷回話，甚至反問對方許多問題，讓反方瞬間無法繼續辯論，現場一度失控，最終只能靠著主持人阿樂吹哨，和宋少卿拿出大聲公制止，混亂的局面也讓直播區的不少網友全笑翻。
雙方經過唇槍舌戰後，在第二輪的辯論中，薔薔就透過自身童年為例子，表示自己家庭從小就透過體罰教育，念的學校也都把她當兵在操練。面對網友提問「性格瘋狂是否和童年」有關，薔薔解釋，自己的瘋狂一直以來都是有底線，且她明白是非對錯，不會逾矩。
薔薔以當兵為例子，認為有紀律才能讓人免於犯錯，倘若家庭沒有了紀律，會使得小孩不明白敬老尊賢、尊師重道等大道理，等小孩長大後，將來僅能依靠政府代替你教育、懲罰。因此薔薔認為家庭一定要有體罰的教育，才能讓小孩明白事情對錯。
最後，薔薔也根據以前的同學為例，表示他們都是從小被打到大的，現在各個都是社會中的菁英，她還指出自己調查過，身邊一些沒經過家庭管教的，長大後都過得不太好。薔薔一連串的辯論，不禁讓宋少卿驚嘆直言「不愧是被當老兵教育的！」不停歇地快嘴回答，也讓阿樂趕緊提醒「要記得換氣！」
節目最後也公布觀賞直播的網友投票結果，支持正方的有72%，反方則有28%，懸殊的數據差可以看出多數人認為「小孩犯錯，父母應該適當體罰」，不過主持人宋少卿認為正方兩邊都有道哩，但他也坦言體罰到底「該不該、能不能和適不適當」仍是一門很大的學問。
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