NOW早報／路上Gogoro突變少？眾曝「致命敗筆」：早說了

原PO在PTT貼文指出「Gogoro的衰退率會不會太高啊？補助還在不是嗎？看了一下2020的補助方案，環保署汰舊換新，油電都有補助，經濟部工業局的電動機車同樣有補助，最高10000 ，車子有ABS補助4000等等的，還賣不動是怎樣啊？」而根據交通部數據所統計，9月的機車銷售狀況中，Gogoro的領牌數有8,199輛，市佔率僅有7.9%，年增率更是大幅退後26.6％，而從今年一月初到九月初Gogoro的領牌數也是敬陪末座，甚至與第三名的Yamaha有將近三倍的差距。
貼文一出，網友紛紛回應「補助變少了，誘因就變少啊」、「去年就預測到了，電動機車補助要砍就會這樣，這是劣勢」、「補助減少本身就是會有這情況...完全預想得到」、「早就說了，補助減少真的是電動機車敗筆阿」；另外也有網友點出關鍵「今年石油這麼便宜，油車不騎不耗油，電動車不騎就還是要算資費啊」、「油價絕對也有相關，幹嘛不騎也要付錢，電動車bug」。
事實上，台灣智慧移動產業協會（SMAT）祕書長郭錦程9月時就表示，電動機車的銷售量衰退，可能與政府補助縮水有很大的關連，相較於2019年，今年起工業局及環保署對新購電動機車的補助減少6000元，讓消費者購買電動機車的誘因大幅減少，而2021年之後補助還會再縮水，政府在轉型的重要時刻，取消新購電動機車的補助，更將燃油車納入補助範圍，這對國內電動機車市場造成莫大的衝擊。
今日天氣／東北風影響 北東有雨
今（8）日持續受東北風影響，水氣仍不多，只有桃園以北及東半部地區雲量偏多偶有局部零星降雨，新竹以南主要為多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨；各地夜晚、清晨稍涼，低溫約21至23度，白天高溫北部及東半部在26至29度左右，中南部可以來到31、32度，感受溫暖微熱，中南部日夜溫差較大。
影／鳴葬槍三聲道別 李登輝長眠五指山
前總統李登輝於今年7月30日辭世，享耆壽98歲。總統府依李登輝宗教信仰及家屬意願，按基督教禮拜程序，並比照國葬規格舉行後續儀式；昨（7）日在新北市五指山國軍公墓舉行奉安禮拜，禮拜現場佈置簡單卻莊嚴，總統蔡英文與副總統賴清德也到場參加儀式、獻花，並向家屬致意。
共機頻擾台 國軍攔截近3000架次耗費255億元
兩岸關係緊張，近期共機不斷侵擾我國空域，國防部昨（7）日表示，國軍今年迄今共派出近3000架次攔截共機，累計耗費近新台幣255億元，其中油料費用15億元。
防疫五月天大合體！搶先亮相「國慶」限量口罩
這週將迎接雙十國慶連假，因應今年新冠肺炎疫情，各大集會場合都必須戴上口罩，中央流行疫情指揮中心，昨（7）天下午舉行例行記者會時，由指揮官陳時中帶隊的防疫五月天，也特別戴起今年廠商特製的國慶口罩，同台登場。
告別式「摸了小鬼的腳」 海芬：好怕眼淚滴到他身上
小鬼（黃鴻升）「地球上最浪漫的演唱會」追思音樂會6日晚在華山Legacy舉辦，海芬（海裕芬）致詞時透露輾轉得知小鬼「不只要我當他姊姊，更想要我當他媽媽」，因此幽默喊話要對方投胎快一點，也分享見最後一面時摸了摸弟弟的腳、腿和手，「我好害怕眼淚滴在黃鴻升身上」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。