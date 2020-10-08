影／薑母鴨店內擦撞引衝突 追打進廚房還潑熱湯
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-08 10:41:12｜update2020-10-08 10:42:07
今(8)日凌晨0時左右，中壢一家知名的薑母鴨店，有兩組客人疑似因為在店內走路擦撞進而引發鬥毆。中壢分局接獲報案後派出快打部隊前往處理，將2名滋事份子帶回派出所偵辦。
有民眾將現場照片貼上臉書社團表示，「有無辜的客人被坐在外面說不怕警察的流氓打，還拿刀、椅子、瓶子打那些不還手的年輕人。有的被害人已經躲到廚房裡面還是被追進去打，還拿高湯倒在被害人的身上。」還強調，「從發生事情打人足足過了15分鐘警察才到，是不是我們中壢沒大人在？」中壢分局表示，凌晨接獲民眾報案指稱環北路上薑母鴨店家內有民眾鬥毆滋事，獲報後立即出動快打部隊，並於3分鐘內就趕到現場，滋事的一名年輕人手上還拿著鐵棍，員警拔槍大聲斥喝要他放下武器，2名員警上前才將他手上鐵棍奪下。員警將2名滋事人員逮捕返所，經了解雙方係因走路擦撞而引起鬥毆糾紛，訊後全案依聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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