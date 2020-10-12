影／傲嬌爸起初說不准養貓　被收服成「貓奴」攻略大公開

罵得最兇往往都是最疼貓咪啦！網友ISA在中國工作時撿到一隻小浪貓，後來決定搬回台灣，當傲嬌爸聽見女兒ISA要大老遠從中國將貓帶回家，第一個反應劈頭就說：「從來沒聽過有人從中國帶貓回台灣，給別人養就好！我們家不能養寵物！」把貓帶回家住之後，沒想到爸爸越來越關心新成員，漸漸被收服成「職業貓奴」了呢！

▲喜歡貓的網友ISA，在街頭被一隻小橘貓選中！（圖／FB@傲嬌爸的養貓日常）

× ▲喜歡貓的網友ISA，在街頭被一隻小橘貓選中！（圖／FB@傲嬌爸的養貓日常）

網友ISA2018年在上海工作，一直都很喜歡貓但是沒有勇氣養，某天在家附近看到很瘦弱的小橘貓，竟然躲在ISA連身裙底下，這時令她內心動搖心想：「這難道是自己選中奴才的概念？」面對這隻可愛的浪貓攻勢，ISA便鼓起勇氣決定撈起來收編，實現一直以來想養貓的夢想！

▲Uni是ISA生命中不可或缺的一份子（圖／FB@傲嬌爸的養貓日常）

× ▲Uni是ISA生命中不可或缺的一份子（圖／FB@傲嬌爸的養貓日常）

小橘貓「Uni」天生憂鬱無辜臉，主人形容牠是隻小屁貓、講話很「塞乃」、每天都要陪玩、喜歡玩瓶蓋你丟我撿遊戲，當她在異地工作時遇到瓶頸爆哭的時候竟跑來安慰她，陪伴她走過低潮、度過轉換工作的挫折期，一起經歷過許多事情，產生濃濃的情感、儼然是生命不可分割的一部份！當ISA面臨需要回台灣的情況時，不畏麻煩下定決心帶著認定的家人Uni搬回台灣，雖然必須跑很繁瑣的流程，但ISA抱著闖關的心情去一一克服，總算順利帶回家，ISA表示：「寵物就像我們的家人，決定養就要負責到底！」。

▲傲嬌爸嘴硬卻會偷摸Uni（圖／FB@傲嬌爸的養貓日常）

× ▲傲嬌爸嘴硬卻會偷摸Uni（圖／FB@傲嬌爸的養貓日常）

爸媽得知有貓要踏進家門非常反對，認為貓咪很陰險不親人，到處跳會破壞家具、造成環境髒亂等，因此一開始Uni只能養在房間，沒想到傲嬌爸卻三番兩次悄悄打開房門暗中觀察Uni，雖然傲嬌爸嘴上總嫌棄Uni：「房間到處都是貓味，我不習慣！弄這麼一個禍害回來，我真是頭痛死了！」傲嬌爸雖然嘴上總愛不停抱怨、創造許多爆笑經典語錄，卻通融讓Uni在家四處探索，自己就在旁偷看Uni的一舉一動，還忍不住摸貓一把、餵Uni零食手一直停不下來餵得相當開心，傲嬌爸的轉變真大！

ISA將傲嬌爸與Uni逗趣的互動分享在Youtube頻道「傲嬌爸的養貓日常」，也大方透漏養貓漸漸得到家人的認同的攻略！第一步：將長輩手機桌布換成寵物照、第二步：幫長輩與寵物拍照、第三步：製作寵物的長輩圖或line貼圖。ISA表示半年內做了這3件事，讓傲嬌爸從一開始非常嫌棄抗拒Uni、到現在的傲嬌式寵貓！滿腦子都想著Uni的傲嬌爸、某次心血來潮竟爆出一句：「出Uni（污泥）而不染！」語畢馬上被ISA大笑糾正，橘貓因此才有了「污泥」的小名！

▲橘貓「Uni」今年兩歲（圖／FB@傲嬌爸的養貓日常）

× ▲橘貓「Uni」今年兩歲（圖／FB@傲嬌爸的養貓日常）

傲嬌爸見到ISA總是掛在嘴邊說：「誰讓妳養這個貓啊！」下一秒卻對著Uni狂冒愛心。看過傲嬌爸嘴硬的影片粉絲們笑說：「污尼很可愛沒錯，不過我是被傲嬌爸吸引來的」、「爸爸到底要何時才承認阿XDDD」、「標準的罵在嘴裡，愛在心裡」、「口嫌體正直的傲嬌代表。」。想了解ISA如何從中國自辦手續將貓帶回台灣，心得分享與教學請看這則影片！（編輯：楊釆蓉）