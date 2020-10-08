車禍送醫「找嘸家屬」！護理師曝手機1功能：很少人知道

在不幸發生車禍，緊急送醫的當下，情況肯定十分緊急，不過通常一般人的手機都會需要密碼或指紋來解鎖，也會造成「聯繫不到家屬」的情況，對此，一名在急診室護理師也分享蘋果手機的一個功能，並呼籲民眾可以多多分享。
該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示她是一位急診護理師，因為在急診室實在是看過太多急救、車禍的病人，入院卻找不到家屬，所以才會發這篇文章。她提到，大多數人幾乎都是使用蘋果手機，而蘋果手機有一項功能，可以建立自己的「醫療卡」，該功能可以在「不解鎖」的狀況下，得知家屬的電話以及緊急聯絡人。
她也提醒網友，重點是要記得「一定要分享在鎖定畫面」，設定好後把螢幕關掉，長按關機鍵＋聲音鍵（下），就可以看到自己所輸入的醫療卡，方便在緊急狀況時，能夠第一時間聯繫到家屬。
貼文一出，不少網友紛紛留言「設定好了，謝謝你分享」、「希望我用不到，還是先設定了」、「一拿到手機就立刻設定了，推薦給還沒設定的朋友們」、「感謝您的慈智分享，讓這個社會與世界更好」、「謝謝分享，妳超棒」、「2年前設定過，原來設定醫療卡真的有用」。
另外，也有網友提到，「安卓系統也有，叫做『緊急資訊』，鎖定畫面下按緊急通話後，可以開啟緊急資訊欄」；「三星也可以喔，解鎖畫面的下面有一個緊急電話，進去之後左下角還可以設定過敏藥物、血型」。（編輯：郭佩蓉）