車禍送醫「找嘸家屬」！護理師曝手機1功能：很少人知道

在不幸發生車禍，緊急送醫的當下，情況肯定十分緊急，不過通常一般人的手機都會需要密碼或指紋來解鎖，也會造成「聯繫不到家屬」的情況，對此，一名在急診室護理師也分享蘋果手機的一個功能，並呼籲民眾可以多多分享。

該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示她是一位急診護理師，因為在急診室實在是看過太多急救、車禍的病人，入院卻找不到家屬，所以才會發這篇文章。她提到，大多數人幾乎都是使用蘋果手機，而蘋果手機有一項功能，可以建立自己的「醫療卡」，該功能可以在「不解鎖」的狀況下，得知家屬的電話以及緊急聯絡人。

▲有名急診護理師在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲急診護理師分享「醫療卡」使用方法。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲醫療卡。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，也有網友提到，「安卓系統也有，叫做『緊急資訊』，鎖定畫面下按緊急通話後，可以開啟緊急資訊欄」；「三星也可以喔，解鎖畫面的下面有一個緊急電話，進去之後左下角還可以設定過敏藥物、血型」。（編輯：郭佩蓉）