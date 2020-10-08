倒數3個月！年底「4星座」運勢爆棚　第4位好運長達一年

第四名、水瓶座
10、11、12月土木冥星在水瓶的玄秘宮維持順行，加上12月，幸運之星「木星」馬上就要進入水瓶命宮，且停留長達一整年！水瓶可說是每一天都比昨天還要更加順利，之前遇到的各種倒霉事一一解除，所有的不順都離你遠去，好事接連發生。加上年底前有貴人降臨，你在事業、愛情、財運上都喜獲幫助與建議，讓你著實省了不少心力，更獲得許多珍貴良機。現在起甚至到2021年，都是水瓶順風順水的大好年。
第三名丶射手座
10、11、12月土木冥星都在射手的「財帛宮」順行，讓射手從現在起到年底前，財運可說是一路飆升。正財方面，越到年底，你喜提紅利獎金的機會大幅增加，工作也能順利接到新案子；偏財也是驚喜連連，特別是有在兼職、賣些二手、小物的射手，幾乎每天都有客人來詢問，讓你的小店人氣日漸上升。另外，因為你的工作能力越來越強，事業上明顯感受到你更加游刃有餘，你可以開始期待年底結算了，你大有機會進入升官加薪的一員！如此旺盛的正財運與偏財運，射手在2020結束前總算是可以輕鬆度過了。
第二名丶巨蟹座
10、11、12月土木冥星都在巨蟹的「婚姻宮」順行，巨蟹從現在起到年底前，感情是越來越穩定，不管是單身者、有伴者都能享受甜蜜美妙的愛情。有伴者，或許越到年底、你們工作就越忙，但這不會讓你與伴侶的關係受到影響，反而借這時機，你們都學會體諒對方、照顧對方，這種彼此扶持、做對方最強後盾的感覺，使你們的感情更加穩定甜蜜。單身的巨蟹，氣溫越降低，你的桃花反而更加盛開，想擺脫單身者，你一定要把握現在起到年底前的桃花時刻，多多認識新朋友，也許2021的跨年就能與新對象一起浪漫度過喔。
第一名丶摩羯座
10、11、12月土木冥星都在摩羯命宮順行，讓摩羯從現在起到年底前都能享有福氣滿滿、喜事連連的好運。你在人際、人脈上特別順風順水，每個人都想要替你解決你遇到的麻煩。愛情上也是桃花大開，很容易就天雷勾動地火，異性緣在你沒發覺的時候突飛猛進，讓你到哪都像眾星拱月般迷人。另外對工作最在乎的你，事業將可更上一層樓，謀求事業、發展新職務者，也會有人適時的幫你推薦、或拉你一把。現在起到年底前，是摩羯好運滿滿、人緣爆棚的幸福時光。（編輯：賴詠璿）
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