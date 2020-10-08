廣編／最熟悉的經典美味　在台飄香五十載

1971年，沿襲自臺南擔仔麵的國民經典品牌：統一麵，在近50周年的此刻回到發源地-臺南府城，於10/1(四)~11/8(日)推出【肉燥香．料理大賞】，以經典熟悉的統一肉燥麵連結在地經典店家，共同打造府城懷舊漫遊地圖，要帶您從白天玩到黑夜！在這次的漫遊地圖中，特別與花園夜市、老屋民宿、老宅酒吧、在地職人老店、臺南特色店家與景點攜手合作，不僅能品嚐限定肉燥香特色料理，走訪巷弄間還可看到統一麵60年代的經典廣告畫報，同時有機會獲得統一麵與臺南在地老店聯名合作、只送不賣的復古帆布袋及杯墊。

還在煩惱中秋和雙十連假沒去處嗎？現在就讓統一麵麵攤人擔任在地嚮導，與您一起漫遊在府城古都中，用肉燥香喚醒您的味蕾、一起細細品味臺南的懷舊風情！

在地嚮導-麵攤人強力推薦：10道花園夜市最對味的肉燥香料理、隱藏在巷仔內懷舊的古早味





連續兩年翻玩夜市小吃的統一麵【肉燥香．料理大賞】今年來到臺南花園夜市，延續統一肉燥麵「經典肉燥香，怎麼搭都對味」，再次挑戰老饕們的絕對味蕾！10/1起每周四、六、日，集結7間人氣店家共同推出10道限定料理，包含：台味經典組：力薦臺南必吃的鱔魚料理，《黃家鱔魚意麵》推出的「香炒鱔魚肉燥麵」，大火快炒的鱔魚與肉燥麵完美結合，炒泡麵的鍋氣撲鼻，吃起來卻又清爽不膩，絕對是本次必點！另有爽口Q彈的「香炒花枝肉燥麵」可供您選擇；還有總是絡繹不絕的排隊人潮、老闆手中翻炒鏟子沒停下來過的《四草蚵仔煎》，這次聯名推出蚵仔煎2.0版「肉燥香蚵仔麵煎」，香酥的表皮包覆統一肉燥麵，與肥美柔嫩鮮蚵直球對決，淋上香甜紅醬汁後再點綴濃郁的統一肉燥醬，多一味的肉燥香氣賦予蚵仔煎搶鮮新風味！還有一位難求的30多年老字號《天王牛排》，讓色重味濃的香煎主菜與肉燥麵在火熱的鐵板上相遇，這一道飽足感十足，大食量的您絕對必點！



異國風味組：不容錯過的還有韓國原設備、原料進口來台的《小米超人氣韓國雞蛋糕》，與肉燥麵的破天荒組合，扎實綿密的雞蛋糕包裹著鹹香Q彈麵條，再加上內餡牽絲起司，讓口感擁有多重層次，散發經典肉燥好味；散步甜食中缺一不可的《法貝客可莉餅》，最受大小朋友歡迎，特製比例的酥脆麵皮搭上統一肉燥麵，一口餅一口麵，創意十足，是意想不到的絕配！



濃郁重口味組：喜愛重口味的朋友必嚐橫掃臺南各大小夜市的《陳大民麻辣鴨血》，十多種中藥熬製的麻辣湯頭搭配統一肉燥麵，再鋪上鴨血、魚蛋、肥腸麻辣三寶，這碗料多豐富的「麻辣綜合肉燥香拌麵」，絕對吃巧吃飽；而開店3年即成為花園夜市人氣打卡美食的《饌爺起司炒泡麵》，主打起司與統一肉燥麵條濃烈相拌，再配上燻雞、培根以及半熟蛋，順著熱氣飄出統一肉燥的鹹香，實在誘人。



同場加映，擁有37年歷史、在地人最愛的《觀光城雪乳冰》及《觀光城友愛夜食堂》古早味肉燥麵，還有深受學生族群喜愛、同時也是到孔廟附近觀光客必吃的《保哥黑輪》炒泡麵，這些隱藏在巷仔內的懷舊老店，一直以來都是用肉燥麵烹煮出簡單美味的料理，不僅是在地人激推的隱藏口袋好店，也成為近年臺南旅遊必吃美食。



統一麵50周年！漫步台南老街巷弄裡，循香探訪老味道，用經典好味記錄生活足跡





統一麵飄香至今近50年，緣起於臺南這座城市，每一磚一瓦代表一種回憶，一食一味代表一個記憶，而統一麵以「經典熟悉」連結在地職人店家、老宅老店，共同打造府城懷舊漫遊地圖，以味蕾記錄生活足跡，讓我們繼續循著經典肉燥香，漫步走訪臺南。



統一麵與65載的《合成帆布行》推出聯名限定好禮





超過一甲子歲月的帆布老舖，用一針一線傳承了三代，每一道交疊仍保有老師傅手工的細膩，堅持傳統工藝的理念，是經典！好比肉燥香讓人難以忘懷的經典美味，幾十年來綿延不斷，始終如一。本次活動統一麵攜手《合成帆布行》推出聯名帆布袋與杯墊，復刻印製民國60年代統一麵經典四格漫畫，要帶大家一起回味質樸的懷舊時光。





老厝改造民宿《想起》、《神榕一四七》回到懷舊小時光





若您想體驗臺南的慢活，感受舊時光的美好，住進老宅絕對沒錯！由老厝改造的民宿《想起》、《神榕一四七》，保存著紅磚牆、磨石子地板、獨有的天井與小閣樓，空間裡結合歷史、古物與在地人文精神，保留原始樣貌，擁護著老光陰的生活美學文化，在本次活動期間，現場也有統一麵歷史小展，經典重現民國60年代的廣告畫報以及統一肉燥麵的經典吃法，讓您感受滿滿的懷舊時光。【於活動期間入住即可獲得旅客迎賓禮，包含統一麵與《合成帆布行》聯名紀念帆布袋、活動手冊及統一肉燥麵(帆布袋依「訂房數」贈送，數量有限，贈完為止)】。





老屋復古風格酒吧《TCRC》、《Bar Home》與肉燥麵創意呈現的微醺食光





曾獲亞洲TOP 50最佳酒吧《TCRC》及老洋房改建的《Bar Home》，同樣具有老屋改造的特色，紅磚屋老宅融合歐美復古風裝潢，結合英式以及美式吧檯、古董家飾、潮流玩物，除了吸睛的復古環境，豐富多元的客製化調酒，也深受顧客喜愛。這次於活動期間推出「統一麵聯名餐點」：TCRC祭出創意手路菜「蘇格蘭沒有蛋」，以豬腿絞肉丸包覆墨西哥辣椒起士，再外裹碾碎的統一麵下鍋油炸，一口咬下立刻感受到酥脆、軟香、融化，多層次的口感等您來嘗鮮；另外，由Bar Home推出以蝦汁為基底的「蝦汁兩面黃，鮮蚵餛飩肉燥麵」，麵條歷經快煮再慢煎的層層工序，獨特口感著實驚奇，以鮮美食材再加上肉燥香的鮮蚵餛飩，完美呈現出濃濃的臺南道地色彩，別忘了，品嚐美食之餘再點一杯主廚推薦特調，老派浪漫的臺南風情搭配微醺的夜晚，令人舒心暢快~【10/1起點選統一麵聯名餐點，隨餐附贈統一麵與《合成帆布行》聯名紀念杯墊(依聯名料理「點餐數量」贈送，數量有限，贈完為止)】。



《全美戲院》國寶級大師顏振發，復刻再現統一麵民國60年代廣告畫報





擁有70年歷史的《全美戲院》，迄今仍保留傳統手繪電影看板的純樸懷舊風格，看板上的電影明星個個精緻寫實又傳神，這都出自於國寶級看板手繪大師-顏振發師傅之手。屆齡70歲的顏振發師傅，為保存由民初延續至今的獨特手繪看板文化，50年來始終堅持本人親自操刀，手繪的感情與溫度，持續增添臺南經典氛圍。【本次活動統一麵邀請顏振發師傅復刻重現統一麵民國60年代廣告畫報，畫報上多款統一麵口味包裝，也代表著統一麵系列從老到少都是心目中的國民經典。】



跟著統一麵一起玩臺南！享受美食、品味生活，還有機會獲得造型icash喔！



2020年統一麵【肉燥香．料理大賞】於臺南府城舉行，邀請您跟著美食漫遊地圖，品嚐統一麵特色料理，與美食來場不期而遇，也能跟著地圖走訪許多在地經典，看見美好的價值延續，在流淌的歲月中，感受臺南的靜好。於入秋出遊時節，快召集好友們中秋、雙十連假來趟臺南漫遊之旅吧！