房市／平鎮臨時火車站終定案 買方願排隊看屋
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-12 08:00:00
桃園市政府日前確認平鎮臨時火車站所在地，預計明年開工、2026年完工啟用，議題一確認，平鎮買氣大幅增溫，房仲業者說，消費者看屋意願大增，甚至近期有標準物件釋出，還出現買方願意排隊看屋的情形。
日前桃園市政府特別到平鎮召開說明會，平鎮站將於鐵路地下化第二階段啟用，預計動工後工期8年啟用，考量平鎮民眾通勤需求及分流中壢車站尖峰運輸壓力，在不影響鐵路地下化期程，不新增用地拆遷，欲增設平鎮臨時站，日前已通過行政核定，工程預計2022年5月開⼯，2026年5月啟用，預估比鐵路地下化平鎮站早50個月啟用。依據規劃，平鎮臨時站位於新富一街及新富三街路口附近，距離中壢站約1.82公里，未來將周邊閒置土地開闢為停車場，提供旅客停車及接送需求。平鎮車站鄰近人口密集區，附近也有商場及今年7月底竣工的新富市場。
信義房屋平鎮店專員宋律吾表示，日前桃園市政府到平鎮召開說明會，正式宣布臨時站確認一事，建設議題底定後，買方看好平鎮房市增加，提高看屋意願，近期發生幾件買方願意排隊等看屋的現象，意味買氣升溫。桃園市政府地政局日前也公布9月交易量，平鎮區9月不動產交易買賣棟數為225棟，較去年同期成長7.14%。另據信義房屋企研室統計資料，今年第二季平均房價為16.1萬元，是近7季以來新高。