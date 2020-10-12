房市／蘆洲親民房價在這捷運站旁 中古大樓2字頭看得到
房市／蘆洲親民房價在這捷運站旁 中古大樓2字頭看得到
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-12 08:30:00
三重地政事務所統計今年第二季蘆洲區實價登錄行情，其中，房價親民的路段在接近三民高中捷運站的民族路，中古大樓與公寓價格還有2字頭！不過，在地房仲表示，該路段價差大，主要原因在於部分較靠近工廠，且巷道較狹小，曾有相對兩條巷子內的中古大樓，靠近工廠側每坪28萬，另一側每坪卻以36萬成交。
根據官方資料，蘆洲區民族路中古大樓均價介於24至36萬，公寓介於22至30萬，若是5年內新成屋，均價則約35至42萬。相較於蘆洲其他路段如三民路、集賢路、長榮路等路段，新成屋單價坐4望5，部分中古大樓也有4字頭行情，民族路的房價顯得相對親民。信義房屋蘆洲捷運店店長許智勛表示，民族路呈U字型，頭尾兩端都連接主要幹道三民路且近捷運站，因此越接近頭尾端的房價相對較高，尤其三民高中、仁愛國小一帶，算是居住環境以及指名度都不錯的區段。當地公寓2、3樓均價約28至33萬，屋齡10多年甚至20年的大樓，則約35至43萬。
相較民族路頭尾兩端價格較高，但也較受買方喜愛，許智勛說，民族路U字型路型的中段，尤其雙數號側，由於較靠近工廠且巷弄狹窄，多以公寓產品為主，使外地客接受度不這麼高。舉例來說，曾有相對的兩條巷子，同樣都是屋齡20多年電梯大樓，靠近工廠的雙數號側，每坪成交價約28萬，另一則則以36萬成交，價差明顯。不過，目前為工廠的區域，未來有望規劃為重劃區。近期房市大環境佳，許智勛也表示，到蘆洲看屋、購屋的買方的確也變多，包括利率低，因而轉租為買的購屋族，以及受到蘆洲相對親民房價、便利交通所吸引的購屋族；但也因買房需求大增，釋出量追不上，導致當地近期有供不應求的現象出現。