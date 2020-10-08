這2首超紅歌曲竟都是翻唱！網友陷入回憶：其實超多

今年金曲獎剛落幕，其中王若琳以翻唱歌曲《愛的呼喚》榮獲最佳國語專輯，就有人質疑翻唱歌曲為何可以得獎，一時引發不少議論。但就有不少人表示，每個人心目中一定都會有幾首喜歡聽的歌，而每個年代也都有當時「很紅」的代表歌，經典程度完全不受時間影響。對此，就有一名男網友分享，剛剛他才得知有「2首」以前很紅的歌，竟然都是翻唱，貼文一出，引起網友熱議。

▲一名男網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

× ▲一名男網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

事實上，《快樂崇拜》是改編當年韓團Turtles所發行的歌曲《Come on》，《脫掉》則是改編韓團DJ DOC在2000年所發表的《Run to you》，另外，也有網友分享其他也同為翻唱歌曲的例子，「王彩樺的保庇」、「楊丞琳的慶祝也是」、「死了都要愛、精武門、日不落」、「梁靜茹的小手拉大手」。（編輯：郭佩蓉）