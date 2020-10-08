這2首超紅歌曲竟都是翻唱！網友陷入回憶：其實超多
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-08 18:30:55
今年金曲獎剛落幕，其中王若琳以翻唱歌曲《愛的呼喚》榮獲最佳國語專輯，就有人質疑翻唱歌曲為何可以得獎，一時引發不少議論。但就有不少人表示，每個人心目中一定都會有幾首喜歡聽的歌，而每個年代也都有當時「很紅」的代表歌，經典程度完全不受時間影響。對此，就有一名男網友分享，剛剛他才得知有「2首」以前很紅的歌，竟然都是翻唱，貼文一出，引起網友熱議。
該名男網友在PTT以「驚！《快樂崇拜》和《脫掉》都是翻唱？」為題，表示自己剛剛才得知這兩首以前很紅的歌，一首是潘瑋柏和張韶涵的《快樂崇拜》，另一首則是杜德偉的《脫掉》，竟然都是翻唱韓文歌，讓他直呼「是我LAG太久了嗎？有無八卦」。貼文一出，引起網友熱議，「真假啦」、「真的假的」；但也有許多網友表示「以前一堆翻唱好不好」、「太晚發現吧」、「所以阿，為什麼K-pop可以成為主流，看看人家以前就這麼強」、「台日韓古早都是翻來翻去，厲害點的去翻歐美」、「還是周董最屌」、「以前一堆翻唱，只是都不會明著宣傳而已啊」。也有人認為，「唱得好聽管他是不是翻唱」、「都好聽啊」。
事實上，《快樂崇拜》是改編當年韓團Turtles所發行的歌曲《Come on》，《脫掉》則是改編韓團DJ DOC在2000年所發表的《Run to you》，另外，也有網友分享其他也同為翻唱歌曲的例子，「王彩樺的保庇」、「楊丞琳的慶祝也是」、「死了都要愛、精武門、日不落」、「梁靜茹的小手拉大手」。（編輯：郭佩蓉）