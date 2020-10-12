房市／高雄苓雅擠下前鎮 三路段交易最熱
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-12 18:30:00
高雄市苓雅區尤其三多路、四維路由於靠近亞洲新灣區，加上本身生活機能完整，近年房市價量持穩。專家分析，利率探底、市場資金進入房地產市場，市中心價格高貴，買氣仍然不減。
比較高雄市地政局統計今年與去年上半年各區買賣棟數，前四名排序沒有變動，但第五名由苓雅區「超車」，擠下前鎮區。進一步分析苓雅區今年交易棟數最多的「買賣熱區」，前三名分別是永昌街、近苓洲國小的「苓洲段」，三多四路、近三多商圈捷運站的「意誠段」，以及四維二路光華一路口、近復華高中的「林德官段一小段」；綜合來看，這三個區段都位於主要幹道三多與四維路周邊。信義房屋成功漢神店店長吳光祐指出，三多路與四維路算是苓雅與前鎮區交界，而兩路段往西延伸至海邊路方向，就是高市府力推的「亞洲新灣區」範圍，加上又屬重要幹道，沿線學區、各式商家一應俱全，還有捷運通過，因此交易熱絡。
吳光祐進一步說明，三多路與四維路周邊不乏新推案，由於土地取得成本越來越高、建築成本也攀升，目前價格都在3字頭以上，至於中古屋部分，屋齡10年內大樓3房平面車位的標準型產品，單價都在25萬以上，屋齡20多年的物件單價也要20至25萬。根據「高雄實價網」，今年上半年苓雅區公寓、大樓、華廈、套房等「區分建物」均價20.73萬，與3年前同期相較約有5%漲幅，若與5年前相較，漲幅更達1成。不過，即使漲幅明顯，但吳光祐說，因區位條件好，加上今年房貸利率低，自住客與置產客紛將資金投入房地產市場，交易量顯著躍升。