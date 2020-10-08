嘉義市「營養5餐」教育計畫 4校作為前導示範校
記者吳晉輝/嘉義報導
calendar_today2020-10-08 20:00:00
嘉市府在今（8）日在垂楊國小食育教室舉辦營養5餐抵「嘉」開課記者會， 108學年度開始與灃食公益飲食文化教育基金會合作，並於109年攜手導入「營養5餐」教育計畫，計有林森、世賢、垂楊、興安國小等4校加入前導示範校。
灃食「營養5餐」計畫包括融入式食育課程教學教材、校廚輔導外，並打造飲食教育的體驗空間-食育教室(Food Lab)，透過場域的設計巧思與空間配置，讓孩子對午餐開始有不同想像，藉由空間的轉換，在空間配置上，不像一般教室只能看著同學背影用餐，而是6人一組圍坐在大桌子，寬廣的桌面讓孩子體驗用餐擺盤的美學品味，也能邊分享食物邊培養人際關係，讓孩子在餐桌上開始學習到可以一生帶著走的飲食素養能力。嘉義市長黃敏惠表示，早在十年前，嘉義市就是全國第一個且唯一百分之百國民中小學全面自設廚房、自辦學童午餐的縣市﹔食的教育力不單只呈現在餐桌上，應有更多的延伸，改變教育方式，變得更活潑、真實、生活化，將午餐變成一種處處是教育的智慧﹔市府與灃食基金會合作，從源頭設計讓孩子更清楚認識食材，並改變校園廚工烹煮方式與思維，更納入餐桌、餐具美學設計，這些都是創新與突破，這個過程需要重新設計、思考、解決問題，豐富的學習才是孩子「真正帶著走的能力」，面對疫情考驗，更應注重孩子們的飲食健康。市府教育處長林立生指出，學校「後壁間」是每天營養午餐生產的地方，與灃食基金會合作，導入食育教材到課程當中，讓孩子分享自己學到的飲食知識，認識食材、清楚食物如何烹調，透過寬廣桌面讓孩子也能體驗用餐擺盤的美學品味，在食育教室空間，培養美學品味與人際互動，他也特別以卡片感謝學校校廚們的辛勞。