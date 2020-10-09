網瘋傳台灣奶茶抱枕 外國網友直呼：我飛來取貨
The China Post/綜合報導
calendar_today2020-10-09 18:34:50
根據The China Post報導，台灣揚名國際的珍珠奶茶又再次爆紅，然而，這次此飲品換個形式出現，成了超萌「抱枕」引來外國網友熱烈回應。
一名在美版PTT論壇Reddit的網友 @u/a215girl 近期分享了自己手工的珍奶抱枕，完整的作品包括黑色「珍珠」，奶泡和一根藍色的吸管，看起來逼真又可口。抱枕馬上得到外國網友熱烈迴響，許多人也積極的問原PO抱枕什麼時候上市，更有浮誇的網友直接大喊：「不要再說了，我的錢直接給你！」
抱枕甚至紅到南半球，來自澳洲的網友也在下方留言詢問什麼時候能購買它，也承諾抱枕一旦上市後他願意親自飛來台灣取貨。
意外地，在一位網友在留言區打“hao ke ai de zhen zhu nai cha!” (好可愛的珍珠奶茶)後，掀開在國外生長的亞洲人一同感嘆自己沒機會好好學會中文，引發另一番深入討論。
由於網友不斷的表示「真的太可愛了！」、「好可愛又好有創意」和「拜託開賣！他們看起來很讚！」，原PO也暗示會開始製作更多抱枕，回應網友的請求。更多新聞請看The China Post