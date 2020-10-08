台防堵疫情成效佳　經濟部：國內下半年各項數據漸回溫

不過仍有部份受損產業復甦呈兩樣情，原深受疫情衝擊的百貨公司、藥粧業、布疋服飾品業及家庭器具業等4個產業，人潮逐漸回流，加上業者搭配政府振興方案推出強力促銷活動，營收漸增溫；但與國際觀光客關連性高的業者仍受衝擊，惟安心國旅啟動，抵銷部分減幅，其他綜合商品零售業、其他專賣零售業之營收減幅已明顯收斂。另燃料零售業因汽柴油價格較上年同月下跌，營業額仍為負成長；而食品飲料及菸草業、資通訊及家電設備業、汽機車業等3產業，因受多重因素交互影響，造成營收起伏波動。
至於受惠的零售產業則有超市、量販店、電子購物及郵購業、便利商店等，因展店、促銷活動及生活型態改變下，營收續成長。而文教育樂業因疫情帶動在家娛樂用品、室內健身器材及自行車等需求激增，8月營收年增26.7%，連續4個月雙位數成長。
而餐飲業部分，經濟部指出，在政府振興方案與業者促銷下，加上國旅帶動，餐飲業於7月轉呈正成長，8月續增2.0%。惟各國持續邊境管制，衝擊空廚營收，外燴及團膳承包業仍呈負成長。
整體而言，各國自5月起陸續解除管制，加上定額補助金發放，帶動消費動能逐步回升。而我國因疫情控制得宜，致零售及餐飲業表現優於其他各國。且隨全球電子商務蓬勃發展，加上疫情助長宅經濟發酵，帶動網路銷售業績大幅提升，我國及美國、南韓網路銷售額近年皆以兩位數增幅快速成長。
在國內經濟部分，半導體高階製程需求暢旺，5G通訊、宅經濟、遠距應用相關產品需求熱度不減，帶動9月我國出口年增9.4%，8月製造業生產分別年增5.3%。民間消費方面，在政府推出振興方案及業者強力促銷帶動下，國人消費意願大增，帶動8月零售及餐飲業營業額各增8.2%、2.0%。
經濟部展望未來，盼能在科技產業支撐和政府振興方案帶動下，致使我國出口、生產及民間消費動能可望漸次增溫，下半年國內景氣將逐漸回升，惟全球疫情控制未見明朗，美中貿易及科技衝突未歇，恐抑制部分成長動能。