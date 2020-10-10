影／波蘭攝影師鏡頭下的台北　歐洲人瘋傳揭寶島神秘面紗

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影／波蘭攝影師鏡頭下的台北　歐洲人瘋傳揭寶島神秘面紗

記者楊子萱/綜合報導

calendar_today2020-10-10 08:00:00

Przemek Krawczykowski波蘭攝影師(中)和他的漫步台北之夜系列照片。(圖|Przemek Krawczykowski提供)
▲Przemek Krawczykowski波蘭攝影師(中)和他的漫步台北之夜系列照片。(圖|Przemek Krawczykowski提供)
The China Post報導，波蘭攝影師Przemek Krawczykowski日前在網路上發表一系列「夜間漫步台北城」(Taipei Nightwalk)照片合輯，以鏡頭記錄下夜市裡的攤販、市井小民人物特寫、廟宇、霓虹招牌、馬路喧囂，高冷色調搭配獨特取景角度，引起許多台灣網友關注。
收到來自台灣網友熱烈迴響，Przemek決定把2017年來台灣旅行三個月所錄下的片段，剪輯成一支介紹台灣之美的影片，讓更多歐洲人、乃至全世界的人都能看到這座被低估的美麗島嶼。
「臺灣是我造訪過最美、最有趣的國家之一」Przemek向The China Post說道。當大多數歐洲人提到所知亞洲國家時，總想到泰國、菲律賓、中國等等，但卻從來沒聽過臺灣。也因此Przemek於2017年決定選擇來到臺灣旅行三個月找尋對他生命中最重要、最愛的東西。

 

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