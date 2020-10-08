Gogoro騎過回不去？他嘆騎油車「好不習慣」　過來人秒懂

機車在台灣相當盛行，而隨著環保意識抬頭，不少民眾將自己的汽油機車換成電動機車，現在路上時不時就能看見「Gogoro」的蹤影，掀起一股電動車的風潮。就有網友透露，自從騎習慣了電動機車後，回去騎以前的汽油機車時「很不習慣」，並舉出「油門緊」、「震動大」等差異點，引發熱議。 有網友在《GOGORO CLUB TAIWAN》臉書社團發文，透露自己「剛去吃飯騎了久違的油車，發現腳踏好高...油門超緊，震動超不習慣，剛啟動的味道受不了，回油車子被拉住的感覺超差的，真的被狗肉（Gogoro）寵壞了」。▲網友騎習慣電動車，回去騎油車很不習慣。（圖／翻攝自《GOGORO CLUB TAIWAN》臉書社團）許多心有戚戚焉的電動機車族紛紛在底下留言回覆說，「真的覺得油門很緊」、「油門緊＋1」、「騎油車感覺很卡...搞得自己很不會騎的感覺」、「我上次騎油車也一樣差點摔倒，腳要抬好高！方向燈還要自己按好不習慣」、「老是要按儀表板發車」、「我是忘記拔鑰匙」、「騎自己電動，再換成騎家人的油車，最不能適應的是腳踏板的高度了」。但也有網友認為，「我是都很喜歡，樂趣不同」、「哪有這麼誇張」、「油跟電各有優缺點，不用這樣自嗨啦」。（編輯：倪浩軒）