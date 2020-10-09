藥局口罩「顏色驚為天人」　女領到後讚爆：跟蜜桃一樣美

這位網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「特殊色口罩？」的文章表示，「我覺得口罩主要是為了保護自己、保護他人，而且覺得追口罩的好像都是老人，畢竟一般人要上班，上學」，但就當原PO抽到口罩打開一看直言，「這個蜜光橘真的驚為天人，蜜桃粉也很可愛，簡直跟它一樣美，你看看我的快樂就是那麼樸實無華且枯燥」，不過最後原PO也認為「真心佩服那些排隊排很久的人，我看很多人都為了特殊色口罩排了七、八小時，甚至打架什麼的，其實有的用就好了吧」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「之前看同學戴有個鵝黃色，蠻可愛的」、「少女心爆棚啊」、「好可愛，好好看哦」、「我媽很無聊蒐集了紅橘黃綠藍紫黑白的口罩」、「發生疫情之後我媽開始有搜集各式口罩的行為」、「前年買了限定的雪花紅，當時覺得太招搖不敢戴，前幾天為了吃喜酒拿來用了一個，才發現很適合穿搭」、「能戴就好，反正戴了特殊色也不會變比較美」。（編輯：王柏文）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。