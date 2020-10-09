男友職業遭恥笑！閨蜜嫌「賺的多嗎」　女霸氣吐26字回嗆

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男友職業遭恥笑！閨蜜嫌「賺的多嗎」　女霸氣吐26字回嗆

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-09 10:35:47

▲許多網友回應，「外送的話應該是送到門口」，也有網友說「如果是友管制的大樓還是下來拿比較好」。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲男友職業遭恥笑！閨蜜嫌「賺的多嗎」，女霸氣吐26字回嗆。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自pexels ）
現在有許多餐廳都和外送平台APP合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。但是近日卻有網友在網路上分享有關這份職業的小插曲，原來是有人和朋友的相處中，認為「外送員賺的錢不多」，導致雙方論戰，引起熱議。
▲外送員。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲外送員。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「男友是外送員被笑」的文章表示，近日原PO閨蜜對原PO表示說有看到原PO男友正在做「外送員工作」，並開始嫌棄「你男友做外送員喔？哈哈哈看起來很累欸，這樣錢賺得多嗎？好可憐喔！而且說真的他外送速度很慢欸！差點檢舉他，看你男友一表人才沒想到去做外送，好丟臉」，這讓原PO忍受不住爆氣回嗆「做外送很丟臉嗎？好歹他靠自己賺錢，不像你只會吸你爸媽的血」
而原PO事後也表示「我沒有瞧不起領爸媽的錢，但我覺得他領爸媽的錢也不是他的，笑別人賺錢方式幹嘛？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，網友們紛紛留言表示「外送員作為一個過渡職業蠻好的，可以有很多機會進到一般去不了的地方，如果會利用機會的，還可以順便與客人交朋友，找到下一個方向」、「只要靠實力、不偷不搶、努力賺錢，我自己的男友做什麼工作性質都沒差」、「自己好手好腳努力的賺錢的人，是該被鼓勵及尊重的，那些啃老的才是比較需要注意的」、「只要做正當工作就好」、「不會自己賺錢，沒本事的人才會出張嘴看不起人吧」、「我男友也是外送員，雖然辛苦但是他有上進心，至少不像其他人沒錢不想工作就放棄自己」、「各行各業都很辛苦的，這種朋友也不用深交啦，不懂得尊重人的」。（編輯：王柏文）
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