男友職業遭恥笑！閨蜜嫌「賺的多嗎」　女霸氣吐26字回嗆

這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「男友是外送員被笑」的文章表示，近日原PO閨蜜對原PO表示說有看到原PO男友正在做「外送員工作」，並開始嫌棄「你男友做外送員喔？哈哈哈看起來很累欸，這樣錢賺得多嗎？好可憐喔！而且說真的他外送速度很慢欸！差點檢舉他，看你男友一表人才沒想到去做外送，好丟臉」，這讓原PO忍受不住爆氣回嗆「做外送很丟臉嗎？好歹他靠自己賺錢，不像你只會吸你爸媽的血」
而原PO事後也表示「我沒有瞧不起領爸媽的錢，但我覺得他領爸媽的錢也不是他的，笑別人賺錢方式幹嘛？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，網友們紛紛留言表示「外送員作為一個過渡職業蠻好的，可以有很多機會進到一般去不了的地方，如果會利用機會的，還可以順便與客人交朋友，找到下一個方向」、「只要靠實力、不偷不搶、努力賺錢，我自己的男友做什麼工作性質都沒差」、「自己好手好腳努力的賺錢的人，是該被鼓勵及尊重的，那些啃老的才是比較需要注意的」、「只要做正當工作就好」、「不會自己賺錢，沒本事的人才會出張嘴看不起人吧」、「我男友也是外送員，雖然辛苦但是他有上進心，至少不像其他人沒錢不想工作就放棄自己」、「各行各業都很辛苦的，這種朋友也不用深交啦，不懂得尊重人的」。（編輯：王柏文）