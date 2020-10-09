未來2年「4星座」財神撐腰！第1位爽賺橫財、過富豪生活

第四名、雙魚座
未來2年，雙魚座的金錢運勢上升，你會越來越有錢，越來越會理財，相信以前你也很常聽到要懂得理財，錢財才會理你，只是你都當作耳邊風，想著活在當下，享受眼前生活，近幾年慢慢發現好像不能再這樣揮霍下去了，所以你身邊會陸續出現貴人指點，你開始嘗試各種投資、基金、外匯，也許一開始嘗試不會太快有回報，但是未來2年絕對是關鍵，你的腦筋敏銳、眼光獨到，很有理財天分，所以能很快掌握要領，使自己的銀行存款上升。
第三名、摩羯座
未來2年，是魔羯衝刺事業的大好時機，大吉星「木星」進駐你的官祿宮，在這段期間你可以好好規畫自己想做的事，想要自行創業、發展事業第二春、微店副業、跳槽轉職、轉換跑道，都是特別有利的，能為你帶來更近一層的突破與大大的收穫。特別是有創業想法的魔羯，一定要給自己一個踏出舒適圈的機會，付諸行動會為你帶來很大的收益，雖說創業初期辛苦難免，一旦站穩腳跟，財富自然源源不絕，讓你數鈔票數到手軟。
第二名、金牛座
未來2年，金牛的財帛宮也有木星加持，不只整體運轉好、工作運提升、財運更是勢如破竹。在工作崗位上凡事順風順水、項目屢創佳績，公司領導對你讚賞有加，也比從前更重視你，給予你加薪升職的回報；待業者也會在此時應徵上理想的公司，且福利、待遇薪資皆非常優異。另外木星也進化你的野心與目光，使你賺錢、理財能力都精準起來，幾乎是只賺不賠，可說是一看一個準了。好好把握這波大吉星的能量，你一路財氣十足，保證2年都笑嘻嘻。
第一名、白羊座
未來2年，大白羊命中帶財，木星會進入你的命宮與財帛宮，讓你的財運旺到令旁人眼紅！一方面是你自己工作穩定，收入變多，很多正財入荷包，加上意料之外的偏財運也當仁不讓，很容易就能撿到錢、中樂透、或是得到長輩饋贈；另一方面你也很懂得守財，懂得把錢花在最該花的刀口上，或是拿去投資理財、賺取紅利。如此旺盛的財運，又加上你努力開源節流，未來2年根本不用為錢煩惱，可以提早享受富豪般的上流生活！（編輯：賴詠璿）
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