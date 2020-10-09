美日「通勤時間久」超不care？台人點破致命關鍵：差超多

這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「為何日本／美國人可以忍受通勤久？」的文章表示，「最近跟在台灣朋友聊天，發現普遍來說覺得單趟30min以上的通勤時間就有點難接受了，單趟一小時幾乎沒人可以接受，這是包含大眾運輸的，而且他們也是準時上下班，但就是無法接受如此長的通勤時間，直接租在附近」，原PO更接著指出「但問在日本工作求學的朋友，例如你住校外宿舍，單趟通勤60min是很正常的，看到一些美國工作的人更屌，單趟通勤2hr的媽媽，而且是開車...為何他們可以忍受通勤那麼久啊？他們不會覺得一天有一堆時間在通勤很浪費生命嗎？有卦嗎」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「因為美日賺到的工資值得每天這樣跑」、「台灣人力小時便宜必須透過增加時數賺錢」、「薪水差這麼多，還有美國工時短很多吧」、「台灣人懶，連買菜都要開車騎車了」，甚至更有台灣人點破關鍵差異在於「這些國家都不會出現，汽機車在巷弄內路邊違停一整天都沒事、而且罰單價格都比你的日薪高」，所以對大部分民眾來說不會一出門就開車，「因為這些國家不會發生違停一整天、還能車輛順利開走、更不會有議員出來靠背」。
而住商不動產企研室經理徐佳馨則表示，通常單程1小時內會是比較適當的通勤距離，因為雖然美國、日本因幅員較大，通勤時間拉長至1小時以上是常態，但台灣畢竟面積較小，如果頻繁換車或搭車時間太長，會讓身心較疲憊。（編輯：王柏文）