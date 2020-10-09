雞排妹賣起情趣用品！網問「是不是有點慘」　答案一面倒

雞排妹（鄭家純）擁有日系童顏及32D、22、33魔鬼身材，近來她創立情趣用品品牌，銷售成績不俗，雞排妹的影片與發言尺度也越來越開放，最新影片還因太性感惹火被YouTube設成18禁。但有網友表示，雞排妹從以前的形象轉變到現在，「賣飛機杯、聊床事、日本伴遊、拍全裸感謝影片」，詢問「雞排妹是不是有點慘？」引發討論。 有網友在PTT發文討論雞排妹，直言「從以前意氣風發挺反核怒嗆擁核仔，到現在賣飛機杯、聊床事、日本伴遊、拍全裸感謝影片」，原PO指出聊床事的YouTuber雞排妹也不是第一個，更強調自己也不想看她聊，最後詢問大家，「雞排妹是不是有點慘？」▲網友詢問「雞排妹是不是有點慘？」引發討論。（圖／翻攝自批踢踢）不過從底下網友的留言來看，大多數都認為雞排妹改走成人路線也沒什麼不好，「她飛機杯賣翻耶」、「哪裡慘」、「賺錢賺到爽翻了」、「慘的點在哪」、「努力做自己的事情，比在這發廢文好多了吧」、「為什麼鄉民都很喜歡說別人慘」、「數錢數到手軟被說慘」、「不偷不搶、會找方式賺錢，哪裡慘」。不過也是有網友對雞排妹不以為然，「過氣了」、「再過一年就不行了」、「本來是我的女神，結果淪落到聊性事，就退出榜外了」。（編輯：倪浩軒）