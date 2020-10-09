影／2020溪州提拔泥「溪」遊記　黑泥越野打泥巴戰

你看過打泥巴戰嗎？「2020溪州提拔泥-溪遊記」活動9、10日在溪州公園熱鬧登場，今(9)日舉行活動開幕式，彰化縣長王惠美歡迎全國鄉親把握機會，利用國慶連假期間，順遊彰化，體驗在地。

▲2020溪州提拔泥-溪遊記，溪州鄉公所辦理黑泥拔河賽相當逗趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

× ▲2020溪州提拔泥-溪遊記，溪州鄉公所辦理黑泥拔河賽相當逗趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

2020溪州提拔泥-溪遊記今（9）日在溪州公園開幕，從上午到下午舞台區都有音樂表演，草原區黑泥越野競賽、黑泥滑水道，公園大門廣場前設置黑泥戲水池等遊樂設施，讓現代的小朋友重溫爸媽於兒時玩泥土戲水的樂趣，讓民眾攜老扶幼玩個夠。

王惠美頒獎表揚優秀青農，隨即和立法委員謝衣鳳等來賓參觀小農文創市集。溪州鄉青年農民聯誼會義賣蔬果，價格表寫著：高麗菜每顆60元，小黃瓜一條10元，南瓜一顆20元，「買蔬果，做愛心。」聯誼會長林有信說，義賣得款將全數捐給溪州鄉聖智啟智中心改建老舊建物。

▲ 黑泥越野競賽 ，讓現代的小朋友重溫爸媽於兒時玩泥土戲水的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

× ▲ 黑泥越野競賽 ，讓現代的小朋友重溫爸媽於兒時玩泥土戲水的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

公園內遊客悠閒逛市集，公園外黑泥戲水池拔河賽激烈進行，採雙循環淘汰賽，7隊小朋友輪番入池，使盡吃奶力氣拔河，幾乎個個成了小泥人；上千名親子脫鞋脫襪捲褲管到黑泥戲水池回味童年打泥巴戰，享受悠閒國慶連假。

行政院農委會輔導處長陳俊言說，今日的主題是芭樂，早期彰化產的芭樂於盛產時期有產銷問題，但是歷經農改場、農會及農友們共同努力與不斷地用心提升品質，現在溪州生產芭樂的品質不亞於高雄燕巢芭樂，現在溪州芭樂品質有提升、價格有穩定、促使農民收益有增加，這次的活動相當有意義，歡迎大家多採買優質的彰化溪州芭樂及相關農特產品，一起幫助農民。

2020溪州提拔泥-溪遊記吸引外縣市遊客，搭乘遊覽車一團團到溪州公園，縣政府和鄉公所規畫黑泥野餐趣，就地野餐共享慢活時光，另有一日小農採果樂、來去農村住一晚等小旅行行程，引導遊客深入溪州黑泥文化，認識彰化縣農村之美。