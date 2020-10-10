男「做超商領31K」前途堪憂？女友急結婚卻為1因素而動搖

這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「男友在超商工作領31k有未來嗎？」的文章表示自己朋友遇到的問題，以下用小美化名，「小美和男友都是新北市人，小美30歲，男友28歲。男友高職畢業退伍後到家裡附近的超商工作，因為離家近，老闆也對他不錯，所以就一直做下去了。從打工做到現在的正職，只要偶爾支援大夜就好，不必周周輪。現在做了9年多，現在每個月大概領31k多一點。小美自己是私立大學畢，進上市科技公司當業務助理，每個月領28k，周休二日，年終領1至2個月」，原PO更接著點出「小美前幾年有向男友說該規劃一下結婚的事，男友總說還不急。但現在過了30歲生日，小美結婚的念頭更強了，男友卻還是一樣的回應表示『不急』，兩人為此吵的很兇，目前冷戰中」。
原PO更接著表示，小美其實長的不差，辦公室的業務有幾個曾對小美示好的，雖然都被她婉拒了，但小美卻也因此動搖「是不是自己要求太高了？還是男友真的前途堪憂？該繼續下去嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「不用在那邊立牌坊，吃碗裡看碗外是想幹嘛」、「31K 沒未來啊...不分就是摩托車坐一輩子」、「快分啊，不用在那裡為花心找藉口」、「覺得沒未來，就直說沒未來啊...想跳船就直說啊...何必這樣」、「男的不肯結婚談什麼未來」、「自己領那個垃圾薪水還好意思要求男方」、「男方這樣的薪水搭配住家裡，沒有額外花費，像是抽煙、喝酒、賭博，其實屌打一群屌絲，這樣是女方賺到」、「感覺兩人對未來沒共識，分手應該比較好...」。（編輯：王柏文）