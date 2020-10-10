拜月老求姻緣！女一開LINE「劇情神展開」　結局全場飆淚

原PO表示「我一直都是單身狗一個，也很希望能夠找到真愛，朋友聽到後，馬上就很熱心地推薦我去拜月老。」拜完月老約一個月後，身邊果真出現兩個男人，第一個男生是親戚介紹的，家境還不錯，工作也很穩定，身高180，個性滿開朗陽光，但聊天時都有一句沒一句的，就不了了之了。
接著又過一陣子，第二個男生出現了，是原PO以前大學的同學，「大學的時候我們只是同學，偶爾會聊天，有互相加LINE，畢業後都沒再聯絡」。時隔3年，原PO以為可能從此斷了聯繫，對方竟突然傳訊息來，做了一件讓她很感動的事情。
原PO解釋，兩人大學讀的是語言系，3年前彼此曾經聊著畢業後要做什麼，她就列幾個職缺：翻譯、導遊、語言老師等給對方參考，並稱「你若是當導遊的話，要揪人帶團去旅行，記得找我，我要跟。因為我很喜歡旅行，可惜家人都不愛旅行。除了以前畢業旅行或偶爾朋友約，才能夠出去玩，再不然就是一個人旅行。但一個人的話，我一個人也滿危險又怕寂寞、朋友們畢業後都有各自的工作，也沒辦法說約就約，決定以後就跟團去旅行」，他當時答應「好啊！我去當導遊，以後我帶你到處去玩。」
原本以為對方只是玩笑話，豈料3年後的今天，他拍了一張他考到導遊執照的照片給原PO看，笑稱「我可以帶妳出去玩了！」原PO驚訝直呼「當下我感動到哭了，想不到他把我的話聽進去，真的去做了，也實現他的諾言」。接著兩人聊天越來越投合，「今天就決定跟他在一起了，因為覺得能夠這樣遇到願意為了我而努力的人，我也不想錯過，我很願意跟他在一起」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「恭喜妳！希望我也順利遇到對的他」、「恭喜！祝長長久久，我也來沾沾喜氣」、「我也是拜月老脫單的」、「不可思議！」「會不會當時他就對你有好感了，好浪漫！」「恭喜恭喜！長長久久」。（編輯：賴詠璿）